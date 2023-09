El Club de Ajedrez de Lago Puelo se prepara para el 2° Abierto Internacional

Se realiza del 09 al 12 de noviembre, se espera la participación de destacados referentes titulados del ajedrez a nivel país.

Previo a lo que será el IRT (2° Abierto Internacional) desde el club de ajedrez de Lago Puelo, organizador del evento, se llevan adelante distintos encuentros, entre ellos el “Torneo Primavera Comarcal”, en cuyo marco el 23 y 24 de septiembre tendrá lugar el 4to clasificatorio, con la participación de jugadores de la Comarca Andina además de representantes de Esquel, Trevelin, Bariloche y Villa la Angostura.

Desde el club también se realizan talleres en centro de jubilados (lunes ,miércoles y viernes de 18:30 a 20 hs.) y encuentros amistad los martes en hostel Samsara , ubicado sobre ruta 16 villa del lago. Mayor información en wwww.ajedrezlp.com.ar, allí se encontrarán todos los detalles de las actividades, encuentros y torneos.

2°Abierto Internacional

Torneo 2da edición del IRT abierto tendrá lugar del 09 al 12 de noviembre, el lugar de encuentro será el hostel Samsara, allí se espera una gran cantidad de jugadores de distintas ciudades como así también del vecino país de Chile; la expectativa de los organizadores es interesante, estiman superar la participación de lo que fue la primera edición 2022 en la que se dieron cita jugadores de 23 ciudades.

León, es uno de los jóvenes integrantes del club organizador, en relación a la presencia de jugadores titulados resaltó que “ son lo que le dan esa sazón al torneo, ya confirmó la participación Mi Kevin Paveto (18 en ranking argentina) ; Daniel Perez (Bronce en el sudamericano sub 20); de Florencia Fernández ( 5 veces campeona argentina) ; Juan Cruz Arias y Andrés Aguilar reconocido jugador chubutense ; Andrés Carrasco (2 veces finalista en Chile) ; Jazmín Donda (1° en ranking argentino sub 13); León Medero Mino( 1° en ranking argentino sub 8) … esto da mucho nivel y atrae a los aficionados que le gusta ver como los profesionales juegan sus partidas …”.

Por su parte Teo, otro de los integrantes del club, se encargó de subrayar que “Este año se espera un poco más de participación, por lo que la importancia no solo es significativa para la actividad, sino también en el impacto que genera en el movimiento turísticos fuera de la temporada alta. Estos eventos le hacen bien a Lago Puelo…”

«El ajedrez sirve para enfrentar situaciones de la vida»

Así mismo Teo y León, apasionados por el Ajedrez, sostienen que la actividad “Tiene varias herramientas para aportar, una fundamental en esta época que vivimos de tanta pantalla; la capacidad de concentración la entrenas cuando estas en una partida, la toma de decisiones, a veces esto en la vida también se podría llegar a reflejar cuando definimos qué camino seguir ante diferentes situaciones; la planificación a mediano plazo, además ayuda a superar frustraciones y derrotas … “.