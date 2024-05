El Bolsón:Escapó de un control de Gendarmería Nacional con 11 kilos de cocaína y 13 kilos de marihuana

Ocurrió ayer sobre la ruta nacional 40, a la altura del paraje Río Villegas, cuando un sujeto de 47 años que presuntamente hacía el trayecto entre San Carlos de Bariloche y Esquel fue detenido por un control de rutina por parte de personal del Escuadrón 35°. Sin embargo, al notar la presencia nerviosa de un perro adiestrado para la detección de estupefacientes, optó por emprender la huida. Unos kilómetros más adelante, a la altura del puente sobre el río Foyel, chocó contra el guarda raíl, abandonó el vehículo y escapó hacia el bosque.

Conforme lo reconstruido hasta el momento, el hecho se produjo poco antes del mediodía del viernes, “cuando un hombre de 47 años intentó burlar el control habitual de la Gendarmería Nacional en el puente Río Villegas”.

Según explicaron, “una vez detenida la marcha de un Volkswagen Virtus, color blanco, y mientras el personal estaba haciendo la requisa de rutina, apareció en escena el can utilizado para la detección de drogas, que comenzó a ladrar con insistencia y marcando el rodado”.

Fue entonces que “el conductor aceleró y emprendió la fuga hacia el sur unos 20 km, porque al ingresar al puente sobre el río Foyel (que habitualmente presenta hielo sobre la calzada en invierno), perdió el control del volante e impactó contra el guarda raíl. En consecuencia, no tuvo mejor idea que dejar el auto y escapar hacia el bosque lindante”.

En tanto, el patrullero que venía en su persecución llegó hasta el lugar y comenzó con la pesquisa de rigor: en el baúl había una gran cantidad de estupefacientes. “Estaba acondicionada en un cilindro de GNC adaptado y a su vez la mercadería estaba empapada con grasa mecánica, intentando disimular el olor que emanan los químicos propios de la droga”, graficaron.

“Luego de efectuar la prueba de campo, autorizada por la justicia pertinente, se comprobó que transportaba más de 11 kilos de cocaína y más de 13 kilos de cannabis sativa”, precisaron, al tiempo que se estimó que en el mercado equivale a una suma superior a los 150.000 dólares.

Por razones de jurisdicción, en el procedimiento intervino el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, a cargo de Gustavo Villanueva, y la Secretaría Penal a cargo de Alejandro Iwanow, quienes ordenaron se labren las actuaciones de rigor y el secuestro de las sustancias psicotrópicas y del rodado involucrado. Con todo, no se confirmó si el protagonista fue finalmente detenido.

Coincidencia

Mientras se desarrollaba el operativo sobre el puente del río Foyel, en una jornada con intensas heladas y hielo sobre la calzada, apareció otro vehículo que sufrió un accidente similar, derrapando y pegando contra el guarda raíl. No obstante, sus ocupantes no sufrieron heridas de consideración y fueron asistidos por los uniformados que estaban allí trabajando.