El Bolsón: vaciaron la casa y se llevaron hasta los medicamentos de los nenes

Según denunció la mañana del jueves, Angélica Salamín en la Comisaría 12°, el hecho ocurrió en la madrugada de ayer en el barrio Esperanza, donde los delincuentes virtualmente se llevaron todos los muebles (incluyendo las camas de sus dos hijos), además del nebulizar y los medicamentos con un costo que supera los $150.000 y “que los tienen que tomar antes de ser operados”.



En coincidencia, la mujer apeló a la sensibilidad de los protagonistas del atraco pidiendo “que se pongan una mano en el corazón, porque somos una humilde familia trabajadora y no tenemos la plata para reponer los remedios. Si se arrepienten o no se animan a venir hasta mi casa, que los dejen en la entrada del barrio o debajo de una alcantarilla, que alguien los va a encontrar”.

Según explicó, uno de los menores “tiene que ser intervenido quirúrgicamente en Buenos Aires dentro de dos meses” y hasta hace poco estuvo organizando una rifa y ventas comunitarias a través de las redes sociales para juntar el dinero.

Otro de los elementos más sentidos “es una garrafa de 10 kilos con su regulador, que es lo único que tenemos para cocinar y calefaccionar la casa

Acerca del robo, graficó que “por razones de escolaridad del mayor de los nenes, estábamos en El Maitén y una vecina nos avisó que rompieron los vidrios, forzaron la puerta y prácticamente hicieron la mudanza completa, se llevaron hasta los antiepilépticos del más pequeño y un spray nasal que está usando para un tratamiento, ya que tiene una cirugía programada para el 4 de julio. También el nebulizador y la camita completa (ni las sábanas dejaron).

Además, “se llevaron el sillón con la ropita doblada de los nenes que estaba arriba, ya lista para planchar, un lavarropas, la mesa y las sillas y otros elementos que hacen suponer que los delincuentes utilizaron una camioneta o un vehículo para trasladar todo”.

Respecto a posibles testigos del hecho, Salamín explicó que “un vecino escuchó ladrar a los perros, pero por miedo a que le hicieran algo no se animó a salir, tampoco llamó a la policía”.

Poco después, en una recorrida por las inmediaciones, solo hallaron una prenda de vestir que los delincuentes perdieron en su huida.