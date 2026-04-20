El Bolsón-UNRN: Presentación del libro 50 años, 60 poetas

Se presenta en El Bolsón el libro compilado por Gerardo Burton en conmemoración a los 50 años del último golpe cívico-militar argentino.

«50 años por 60 poetas» es una antología poética argentina que conmemora el 50ª aniversario del golpe de Estado de 1976. Compilado por Gerardo Burton, el libro reúne voces de la Patagonia para reflexionar sobre el terrorismo de estado, la memoria y los derechos humanos. El evento es organizado por la Comisión Permanente de la Memoria de la UNRN Sede Andina y se realizará en el aula 2 de San Martín 2650 de El Bolsón, el viernes 24 de abril a las 18 horas. La presentación estará a cargo de Graciela Cross y Viviana Núñez.

La obra incluye textos escritos durante la dictadura y poemas actuales que dialogan con la historia reciente, abarcando el periodo 1976-2026. Gerardo Burton organizó la obra por «atmósferas y temas» en lugar de un orden estrictamente cronológico o geográfico.

Participaron poetas de las seis provincias patagónicas, incluyendo a figuras como Graciela Cros y Verónica Merli de Bariloche, Gabriela Nemiña, Edith Galarza, entre otros.

La obra incluye textos escritos durante la dictadura y también poemas actuales que dialogan con el terrorismo de Estado, Malvinas, los genocidios y distintas violencias ocurridas desde 1983 hasta hoy. Según Burton, el libro permite leer estos 50 años como un mosaico poético de memorias y heridas persistentes.

Viernes 24 de abril, 18 hs

San Martín 2650, aula 2, El Bolsón