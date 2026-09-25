El Bolson: Rechazaron modificar la prisión domiciliaria de un imputado por homicidio

Se rechazó el pedido de la defensa de un hombre imputado por homicidio en El Bolsón, que solicitó modificar el domicilio en el que cumple la prisión preventiva. La audiencia se realizó de manera remota y tanto el fiscal Francisco Arrien como la querella se opusieron al planteo.

La defensa sostuvo que el imputado podría trasladarse a la vivienda de su madre, mantener el monitoreo electrónico y las prohibiciones de contacto vigentes, además de colaborar con el cuidado de su hijo y realizar trabajos que permitan algún ingreso de dinero. También señaló que hasta el momento no registró incumplimientos ni intentos de entorpecer la investigación.

La Fiscalía y la querella consideraron que no se acreditaron circunstancias nuevas que justificaran el cambio y remarcaron que el domicilio propuesto se encuentra próximo al lugar del hecho y a personas que aún deben declarar durante el juicio.

La causa se inició por el homicidio de Julián Daniel Salvo, ocurrido durante la madrugada del 29 de septiembre de 2025 en El Bolsón. De acuerdo con la acusación, la víctima sufrió heridas provocadas con un arma blanca que ocasionaron su muerte.

Al resolver, el Juez de Juicio Juan Martín Arroyo entendió que no se demostraron motivos suficientes para modificar la decisión adoptada previamente y valoró la cercanía del domicilio propuesto con testigos que todavía deben declarar. En consecuencia, rechazó el planteo y mantuvo las condiciones vigentes de la prisión preventiva domiciliaria.