El Bolsón puso en marcha la temporada 2026 de reducción de combustible

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), junto a la Municipalidad de El Bolsón, la Subsecretaría de Recursos Forestales y el Servicio Forestal Andino, realizó el lanzamiento oficial de la temporada de Reducción de Combustible 2026 en la Casa del Bicentenario, con especial énfasis en la planificación del trabajo conjunto entre organismos.

De esta manera, con el inicio de la temporada de reducción de combustible, El Bolsón pone en marcha una nueva etapa de trabajo enfocada en la prevención de incendios.

El eje de la propuesta es ordenar y anticipar las tareas de manejo de vegetación, priorizando la disminución de combustibles forestales para generar zonas defendibles alrededor de las viviendas, especialmente de cara a la próxima temporada estival.

A partir de este lanzamiento, quedó habilitada la temporada de quemas, período en el que se desarrollan estas prácticas bajo condiciones controladas y con autorización.

La iniciativa propone avanzar hacia un enfoque más integral de la prevención. No se trata únicamente de habilitar quemas, sino de promover alternativas como el chipeo, el compostaje, el desbrozado, el traslado de residuos verdes y su disposición en el vertedero municipal.

Estas herramientas permiten reducir el riesgo de incendios de manera más eficiente, optimizando recursos y fortaleciendo el trabajo conjunto con la comunidad, consolidando la idea de que la prevención es una responsabilidad compartida donde la planificación y el manejo adecuado del entorno cumplen un rol central en la seguridad de cada vivienda.

Los permisos de quema se gestionan de forma presencial en la central del SPLIF, de lunes a viernes de 8 a 17. Para quienes realizan el trámite por primera vez, es necesario presentar documentación que acredite identidad y vinculación con la vivienda, mientras que quienes ya cuentan con antecedentes no deberán volver a presentarla. También se permite la gestión a través de terceros autorizados.

Se recomienda planificar previamente las tareas de limpieza, definiendo el destino de los residuos vegetales antes de iniciar el trámite. En caso de extracción de árboles, es obligatorio contar con la autorización del Servicio Forestal Andino.

Participaron del lanzamiento el Intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; la Subsecretaria de Recursos Forestales, Claudia Contreras; el jefe del SPLIF Central El Bolsón, Marcos Barría, junto a autoridades provinciales, municipales y del Servicio Forestal Andino.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa consolidando políticas de prevención y ordenamiento territorial, fortaleciendo la gestión del riesgo y promoviendo comunidades más preparadas frente a los desafíos ambientales.