El Bolsón: Más de 800 familias de Loma del Medio siguen esperando por la luz y el agua

Cientos de mangueras y caños están apilados en un corralón céntrico de la ciudad, aguardando que la empresa contratista avance con los trabajos. La obra está paralizada porque el gobierno nacional suspendió los fondos. El intendente Bruno Pogliano adelantará gestiones esta semana en Buenos Aires para conseguir más recursos.



En noviembre pasado, el propio jefe comunal celebraba que “hoy es un día histórico porque comienza a hacerse realidad el sueño de muchos vecinos de contar con los servicios básicos y con el reconocimiento de la tierra que ocupan”, al tiempo que firmaba el contrato con un desembolso inicial de unos 700 millones de pesos para el inicio de la obra de urbanización en la Loma del Medio –consistente en la provisión de las redes agua y electricidad, más la apertura de calles-, con el gerente de la empresa “Peña Construcciones”, encargada de la ejecución de los trabajos.

No obstante, en pocos meses la frustración de los vecinos es cada vez más evidente: “lo único que hizo la empresa fue la perforación para el agua y comprar los materiales que están acopiados acá, de ahí en más no tenemos más noticias”, graficó esta mañana Dharma Badilla al frente de un grupo que llegó hasta el depósito sobre la calle Rivadavia.

Sumó que “fue un invierno donde prácticamente no llovió y tampoco habría impedido que la obra avanzara. Queremos una respuesta porque hay una incertidumbre generalizada sobre el destino de estos fondos y hay 800 familias que siguen esperando contar con los servicios básicos”

Recordó enseguida que “actualmente, para tener energía tenemos algunos pilares comunitarios, mientras que el municipio desde la pandemia nos está abasteciendo con agua tres veces por semana, con un limitante de cien litros por familia. Claro, donde hay cinco o seis chicos no alcanza, tampoco tenemos canillas públicas como antes”.

De igual modo, Dharma Badilla reflejó que “tampoco hicieron la apertura de calles, solo limpiaron algunos callejones y quedó ahí. Menos que menos encontramos a algún referente de la firma Peña Construcciones, de Esquel, que nos pueda ilustrar sobre las novedades”.

A su lado, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Fernández, lamentó que “es una obra que se reclama desde hace muchísimo tiempo y una vez que parecía que se iba a concretar, empieza a ponerse cada vez más difícil. Sabemos que el municipio transfirió los recursos a la empresa contratista, pero necesitamos ver una demostración o un gesto de buena voluntad en su avance”.

“En todos está esa sensación que duele –agregó-, porque uno quisiera ver al menos movimiento y una planificación seria, una proyección del plan de trabajo”, al tiempo que reconoció que “hay que enmarcarlo en un contexto más general, que tiene que ver con el desfinanciamiento de obras a nivel nacional”.

En detalle, la obra consiste en la construcción de 35 kilómetros de red de distribución eléctrica, 27 kilómetros de red de distribución sanitaria de agua, más seis cisternas de un millón de litros cada una.

Cabe destacar que fue gestionada ante la Secretaría de Integración Socio Urbana, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En tanto que los fondos están garantizados mediante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con un presupuesto final superior a los 5 mil millones de pesos.

Otras obras paralizadas en El Bolsón por falta de recursos nacionales son las 250 viviendas del Procrear, que habían comenzado a construirse en tierras cedidas por Gendarmería Nacional; la terminal de ómnibus y la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales.