El Bolsón: Investigan violento asalto a una joven, hay un detenido

Sobre las 21 horas del martes, una joven de 19 años, fue victima de un violento asalto, en la via publica mas precisamente en la interseccion de avenida las Flores y Los Niños. Hay un hombre detenido, en la primera etapa de la investigacion.

La jovencita fue interceptada mientras tranistaba en bicicleta, el sujetola agredio con un golpe de puño en el estomago, sumandose al hecho violento un segundo individuo», segun indicó el subcomisario Escobar de unidad 12 de El Bolsón.

Los delincuentes le sustrajeron una mochila con ropa deportiva, un telefono celular y 80 mil pesos, para luego darse a la fuga en un automovil.

Una vez alertada la policia abriendose una rapida investigacion que permitio dar con un Renault Clio color blanco, cuya imagen fue captada por las camaras de seguridad y monitoreo ubicadas en el sector de Azcuenaga y Sarmiento.

Identificado el rodado, se inicio una persecusión lograndose interseptar el auto en cuestión, con la detencion de un hombre de 29 años, acusado por el delito de » Robo en grado de flagancia».

Segun fuentes oficialkes se informó que el deten ido posee domicilio en Gaiman y Epuyen , y cuenta con antecdentes por delitos contra la propiedad. En tanto los investigadores continuan trabajando para dar con la identidad y paradero de otros dos individuos que estiman se escaparon por sector boscoso cercano al rio.

La joven victima fue atendida en el nososcomio local, en donde se le certifivo» Escoriaciones varias con un tiempo de curacion de 48 horas», Los elementos robados aun no fueron recuperados , la justicia continua trabajando en la causa.