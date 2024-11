El Bolsón fue sede del cooperativismo con Coopetel como anfitriona

La ciudad de El Bolsón fue el centro del movimiento cooperativo rionegrino durante el fin de semana de la soberanía en el que se llevaron adelante el 54º Congreso de Cooperativas de Río Negro y el 35º Congreso de FECORN. Al mismo tiempo se realizó la ExpoCoop 2024, un evento asociativo que permitió no solo a los sectores de la economía social y solidaria de la región presentar sus productos y servicios, sino también encontrarse y compartir con la comunidad.

Ambos eventos convocaron a más de 50 asociaciones y cooperativas de Río Negro y Chubut, las cuales participaron de talleres, conferencias, exposiciones, actividades y shows musicales.

En la inauguración, el presidente de Coopetel, Marcelo Contardi, destacó el espíritu del cooperativismo como respuesta a las adversidades: “las cooperativas nacen para resolver una problemática, surgen en contextos difíciles. Por eso nosotros decimos que hacemos lo que hacemos no porque sea fácil, sino porque es difícil, porque otros no lo hacen.»



Asimismo Contardi destacó que “las cooperativas no priorizan las ganancias, sino el servicio» y que «donde hay una necesidad y no hay mercado, hay una cooperativa.«



Alfredo Gaiga, presidente de FECORN, expresó en entrevista con CoopTV que «la situación económica es tan difícil que muchas cooperativas enfrentan tarifas insostenibles y costos de balances desproporcionados, lo que las obliga a trabajar casi un año solo para cubrir esos gastos. Esto no solo es inmoral, sino que amenaza la supervivencia de pequeños grupos que luchan por mantenerse activos en contextos adversos.»



“Nuestro mensaje es pensar que el asociativismo necesita el acompañamiento del Estado, ya que ambos se complementan. Es importante también acompañar los procesos administrativos y enfrentar los desafíos que tienen las cooperativas y los grupos asociativos. Hay diferentes miradas al respecto, y creemos que es positivo que todas sean escuchadas», remarcó la asesora técnica de la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina, Cecilia Ruiz.

Congresos de cooperativas de Río Negro

Bajo el lema “Gestión y comunicación interna para fortalecer la unidad cooperativa”, el Congreso de Cooperativas de Río Negro dio lugar al debate sobre el rol de los consejeros y síndicos, la importancia de la comunicación interna y la necesidad de un enfoque sistémico para enfrentar un escenario económico complejo.

Las conferencias que se desarrollaron fueron cuatro y cada una de ellas llevó luego a una mesa de trabajo que tuvo contundentes conclusiones sobre el movimiento cooperativo como actor político y sobre las cooperativas como instituciones inclusivas de triple impacto.

Las conferencias fueron las siguientes:

Eduardo Fontenla disertó sobre el enfoque sistémico en el pensamiento y acción cooperativa.

Cecilia Ruiz y el Dr. Rodrigo Fernández Miranda (vía videollamada) reflexionaron sobre cómo fortalecer la comunicación y la confianza en los vínculos cooperativos.

La Prof. Lidia Badaraco trabajó sobre el desarrollo de habilidades de liderazgo para consejeros y síndicos.

El Prof. Héctor Ressel abordó los roles y responsabilidades de estos actores clave en las cooperativas.

ExpoCoop 2024

En simultáneo al desarrollo del congreso en la Escuela 270, la Expo Coop 2024 se llevaba adelante en la misma esquina de Hube y Perito Moreno, en el Gimnasio Municipal. Los stands de cooperativas y asociaciones y el escenario principal estaban decorados con los colores de la cooperación. Entre ellos había producciones locales de cereales, pan, dulces, embutidos, helados y plantas aromáticas como también textiles, maquinaria, productos agroecológicos, servicios de Telecomunicaciones y Gas y más.

Un momento que unió a los dos eventos fue la exposición sobre la experiencia del cooperativismo en Trento, Italia, a cargo del sociólogo italiano Carlo Dellasegna, quien comparó a las cooperativas auténticas con las plantas: organismos profundamente arraigados al territorio, que funcionan de manera distribuida y colaborativa. Esta estructura les permite adaptarse y resistir adversidades, cualidad que también define a las cooperativas. A diferencia de las empresas capitalistas, organizadas como animales con jerarquías rígidas y enfoque en la velocidad, las cooperativas prosperan más lentamente, pero con una resiliencia y longevidad notables.

Dellasega subrayó que el vínculo con el territorio y la participación democrática son la base de la fortaleza de las cooperativas, haciéndolas más resistentes a las crisis económicas. En la provincia de Trento, mientras solo el 3% de las empresas privadas supera los 100 años, muchas empresas cooperativas y consorcios de cooeprativas alcanzan este hito con éxito.

Por el escenario principal de la ExpoCoop pasaron también Cooperativas escolares para contar su experiencia. Y entre los shows artísticos musicales estuvieron Rocío Pozo y los Bombos Legüeros, quienes llenaron el escenario con el espíritu del folclore; la Camerata Académica de la Fundación Cooperar brindó un emotivo concierto de cuerdas frotadas; el grupo instrumental Error Sostenido, combinó composiciones progresivas; y Andres Chavarri hizo cantar al público con temas populares. El cierre estuvo a cargo de Los Soneros Mayores, quienes llevaron al público a bailar con los ritmos del son cubano. También estuvieron presentes desde Step Saludable con su invitación a participar de una clase aeróbica al ritmo de la música.

Cooperación entre cooperativas en la organización

Para lograr llevar adelante ambos eventos con éxito, asociaciones y cooperativas de la región trabajaron durante meses. La organización del Congreso fue encabezada por Coopetel como cooperativa anfitriona, mientras que los talleres fueron coordinados por la Asociación Civil Acercar y el catering estuvo a cargo de la Cooperativa de Trabajo Kocinas al Sur.

La cobertura oficial del evento estuvo a cargo de CoopTV, mientras que medios como Visión Sur y Enfoque Comarcal brindaron una amplia difusión. Asimismo, la cooperativa FM Patagonia Andina coordinó un taller de Medios y Asociativismo.

Un hecho a destacar es que esta tercera edición de la ExpoCoop requirió de un gran esfuerzo y trabajo colectivo por parte de todas las organizaciones que participan ya que fue organizada por la Federación de la Economía Social y Solidaria de la Comarca Andina (FESSCA) de manera independiente, mientras que los años anteriores fueron llevadas adelante por el Municipio de El Hoyo.

La realización de la Expo Coop contó con el apoyo del Municipio de El Bolsón, de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de Rio Negro y de la Secretaría de Turismo de Nación.

Estuvieron presentes durante las jornadas el vocal de INAES por el Esatdo Nacional Eduardo Fontella; el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia de Río Negro, Carlos Banacloy; el subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Martín Vesprini; el presidente de FECORN, Alfredo Gaiga; la presidenta de FESSCA, Jessica Castillo; el legislador provincial del bloque PJ-Nuevo Encuentro, Leandro Garcia; la legisladora provincial del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda; y el secretario de Producción de El Bolsón, Federico Bauer.