El Bolsón: Formularon cargos por lesiones leves a su expareja en un contexto de violencia de género

Un hombre fue acusado de haber agredido físicamente a su expareja en una vivienda del sector conocido como Loma del Medio en El Bolsón, cuando la mujer intervino para evitar que el imputado golpeara a uno de sus hijos. El hecho ocurrió en los primeros días de mayo de este año.

Como consecuencia, la mujer sufrió una lesión en la zona de las costillas, certificada inicialmente en el hospital de El Bolsón y luego examinada por el Cuerpo de Investigación Forense. Las heridas fueron caracterizadas como leves.

El fiscal encuadró el hecho como lesiones leves agravadas por haber mantenido una relación de pareja con la víctima y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género, en carácter de autor, de acuerdo con los artículos 45, 89 y 92, en función del artículo 80 incisos 1 y 11 del Código Penal.

Entre la evidencia reunida se mencionaron la denuncia realizada por la mujer, los certificados médicos, el informe forense y las actuaciones tramitadas ante el Juzgado de Paz. También se incorporó una entrevista realizada a la víctima con intervención de la Oficina de Atención a la Víctima.

La defensa pública penal no se opuso a la formulación de cargos ni al plazo solicitado. Respecto de las medidas cautelares, pidió que se permitiera mantener la comunicación necesaria para tratar cuestiones vinculadas con los tres hijos que tienen en común.

Finalmente, se tuvieron por formulados los cargos y se habilitó un plazo de investigación de cuatro meses, que vencerá el 2 de noviembre de 2026.

Durante ese período se impusieron medidas cautelares. El imputado deberá mantener una distancia mínima de 300 metros de la víctima -en cual lugar donde ella se encuentre- y no podrá contactarla por ningún medio, de manera directa o a través de terceras personas.

La única excepción será la comunicación estrictamente necesaria para resolver cuestiones relacionadas con sus hijos. También deberá abstenerse de ejercer violencia psicológica, realizar amenazas o mantener conversaciones que excedan esos temas. Además, deberá conservar el domicilio y el número telefónico informados y presentarse ante cada citación judicial.

Por último, la Fiscalía gestionará la entrega de un botón antipánico para reforzar la protección de la víctima.