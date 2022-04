El Bolsón: con saña, mataron a puñaladas a un perro en el barrio San José

Alejandra Gadea, conocida dirigente del barrio San José, denunció hoy que autores aún no identificados “mataron a puñaladas a un perro dogo, propiedad de mi madre, quien es una mujer de 75 años, vive sola, con problemas auditivos y otras complicaciones de salud”.

Según indicó, “su casa está a dos cuadras de la mía y con mi hermano la visitamos todos los días. Ayer ocurrió esta situación horrible y fue descubierta por mi sobrina, quien se quedó esa noche con mi mamá. Cuando se levantaron y abrieron las cortinas, se encontraron con el perro muerto en la cucha y con el cuerpo prácticamente mutilado a cuchillazos”.

“Cuando llegó la policía y lo sacamos del patio para hacer los peritajes, lo dimos vuelta y quedaron a la vista varios cortes. Se nota que le quisieron pegar una puñalada al corazón y quedó el pecho destrozado, lo mismo debajo de las paletas y en la panza”, graficó.

La entrevistada, visiblemente conmocionada por el grado de brutalidad usado contra la mascota, estimó que “hay que estar demasiado enfermo para llegar a semejante encono, quizás se trate de personas que hayan intentado entrar a robar y se encontraron con el perro que los quiso atacar. Otra explicación no le encuentro, porque no tenemos ningún problema con los vecinos, menos mi mamá que es una mujer grande, no molestamos a nadie. Somos una familia de trabajo y todo el mundo nos conoce”.

“Mi mamá está muy dolida porque era su mascota, lo crió desde chiquito. Justo ayer tenía que hacerse unos estudios médicos, se le subió la presión”, señaló.

Acerca de los presuntos autores, Alejandra Gadea dijo que “solamente tenemos la palabra de un vecino, quien vive al fondo de la casa de mi madre, quien dijo haber visto dos muchachos merodeando por allí a esas horas de la noche”.

De igual modo, recordó que “no es el primer caso que ocurre en el barrio. A una chica le envenenaron sus dos perros para entrar a robar; a otro vecino también le mataron la mascota. Alguien tiene que tomar cartas en el asunto, porque están pasando cosas y todos miran para otro lado”, concluyó.