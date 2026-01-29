El Bolson celebró su 100 Aniversario con un fuerte mensaje de identidad, memoria y futuro

Con un mensaje centrado en la identidad, la memoria colectiva y la proyección hacia el futuro, El Bolsón celebró su Centenario en una histórica conmemoración encabezada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente Bruno Pogliano, que reunió a miles de vecinos, vecinas y turistas.

Durante el acto central, el intendente Bruno Pogliano expresó que los 100 años de la ciudad “no son solo una fecha, sino el resultado del esfuerzo de generaciones de vecinos y vecinas que construyeron comunidad”. Reivindicó el legado de los pioneros y reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera articulada con la Provincia para el desarrollo de El Bolsón, preservando su identidad y su entorno natural.

Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de la fecha como un punto de encuentro entre la historia y el futuro de la ciudad. “Tenemos que valorar profundamente el esfuerzo y el sacrificio de quienes nos dejaron este legado, y comenzar a transitar el camino que nos permita construir el consenso definitivo para el desarrollo de El Bolsón”, expresó.

En ese marco, el mandatario provincial anunció una serie de obras estratégicas para el crecimiento de la localidad. El anuncio más relevante fue el avance del Plan Director de Efluentes Cloacales, una obra estructural que contará con una inversión de 25.000 millones de pesos financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y que permitirá duplicar la cobertura del servicio, pasando del 45% al 90% de la población, mediante la ejecución de nuevos ductos y redes domiciliarias.

Asimismo, Weretilneck entregó aportes para el financiamiento de una nueva etapa de la Terminal de Ómnibus, cuya estructura se encuentra actualmente en etapa de techado. Señaló que, mediante el trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, se prevé que la obra esté completamente finalizada en el plazo de un año.

La agenda de anuncios incluyó además un convenio para la pavimentación y repavimentación de sectores de la Avenida San Martín, principal arteria de la ciudad.

En el marco institucional del Centenario, mediante la Resolución Municipal N.º 001/2026, el Municipio declaró Ciudadanos y Ciudadanas Destacadas 2026 a 46 vecinos y vecinas, en reconocimiento a su valioso aporte a la vida social, cultural y comunitaria de la ciudad. Asimismo, se realizó el recambio de abanderados y escoltas correspondiente al período 2026.

Como abanderado de la Bandera Nacional fue designado Félix Merino (hijo), acompañado por Osvaldo Weretilneck y María Gloria Gerometta como escoltas. La Bandera de la Provincia de Río Negro fue portada por Soledad Millaldeo, con Santiago Bereau y Tamara Beduyetti como escoltas. En tanto, la Bandera de la Ciudad de El Bolsón quedó a cargo de Mercedes Makazaga, acompañada por Enrique Martyniuk e Ida Beatriz Paredes.

Durante el acto se presentó por primera vez la Bandera de la Ciudad de El Bolsón, creada especialmente para el Centenario a partir de un concurso público. El proyecto ganador fue realizado por la vecina Cecilia Noemí Comar, y se consolidó como un nuevo símbolo de identidad, memoria y proyección colectiva.

Los festejos habían comenzado el 27 de enero con una amplia agenda cultural protagonizada por artistas locales, grupos musicales de diversos géneros, danzas y expresiones folclóricas. En ese contexto se inauguró el Paseo de los Pioneros, se realizaron homenajes y, tras el conteo regresivo, el intendente y el gobernador compartieron con el público una torta gigante, distribuida entre los miles de asistentes.

Las celebraciones continuaron con el izamiento protocolar, la inauguración del Monumento al Centenario y culminaron con un multitudinario desfile cívico y criollo, con la participación de instituciones, organizaciones y agrupaciones culturales, consolidando una conmemoración histórica para El Bolsón.