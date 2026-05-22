El Banco del Chubut y la Municipalidad de El Bolsón avanzan en un acuerdo de cooperación financiera

La apertura de cuentas municipales en la entidad representa una primera vinculación institucional orientada a fortalecer la gestión financiera y generar nuevas herramientas para la comunidad.

El Banco del Chubut y la Municipalidad de El Bolsón avanzaron esta semana en una agenda de trabajo conjunto orientada a fortalecer la articulación institucional y ampliar las herramientas financieras disponibles para la comunidad.

En ese marco, autoridades de ambas instituciones acordaron la apertura de cuentas corrientes del Municipio en la entidad bancaria provincial, consolidando una primera vinculación financiera entre las partes.

El encuentro se desarrolló en el contexto de la reciente puesta en funcionamiento del cajero automático del Banco del Chubut en la oficina comercial de la localidad rionegrina, incorporación que mejora el acceso a servicios financieros para vecinos, comerciantes y actores del sector turístico, fortaleciendo además la presencia institucional de la entidad en la región.

Asimismo, durante la reunión se avanzó en conversaciones vinculadas a futuros acuerdos de cooperación financiera y administrativa, con el objetivo de continuar ampliando servicios y beneficios para la comunidad y el sector comercial local. En ese sentido, desde el Banco destacaron la amplia disponibilidad de promociones y facilidades comerciales con que cuentan los clientes y comercios adheridos a la tarjeta Patagonia 365.

Participaron del encuentro el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano; el gerente regional del Banco del Chubut, Fernando Finkelstein; y el gerente de Lago Puelo, Renzo Veloso. A través de estas acciones, el Banco del Chubut continúa fortaleciendo su presencia territorial y promoviendo herramientas orientadas al desarrollo económico y al fortalecimiento de las comunidades donde opera.