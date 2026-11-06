El Banco del Chubut y la CAPIP fortalecen la vinculación con el sector pesquero

El presidente de la entidad, Paulino Caballero, recibió a representantes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras y empresas asociadas para abordar las necesidades del sector y explorar nuevas oportunidades de cooperación.

El presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero, encabezó este jueves una reunión en la Casa Matriz de la entidad con autoridades de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y representantes de empresas del sector, con el objetivo de profundizar el diálogo y conocer las necesidades del sector.

Durante el encuentro, se abordaron las necesidades financieras de las empresas pesqueras y las alternativas de acompañamiento que puede ofrecer el Banco a través de sus productos y servicios. Este primer espacio de intercambio permitió identificar oportunidades para facilitar el acceso a herramientas de financiamiento y acompañar el desarrollo de la actividad industrial y de servicios vinculada a la pesca en la provincia.

Asimismo, se analizaron las soluciones bancarias disponibles tanto para las empresas como para sus trabajadores, incluyendo servicios para la gestión de haberes y el acceso a productos como tarjetas de crédito y préstamos personales, de acuerdo con las condiciones vigentes de la entidad.

Participaron de la reunión, por el Banco del Chubut, su presidente, Paulino Caballero; el gerente de Sucursales, Lucas Sánchez; el subgerente de Individuos y Empresas, Andrés Coen; Mariela Vázquez, de la Gerencia de Finanzas; Pamela Albania, del área de Comercio Exterior; y el gerente regional de Trelew Ramiro Font. Por parte del sector pesquero, estuvieron presentes el presidente de la CAPIP, Agustín de la Fuente, y representantes de las empresas Cabo Vírgenes, Nova Fish, Food Partners, AZ Gems, Grupo Iberconsa, Grupo San Isidro y Bricel.



