En el marco del convenio de cooperación institucional entre ambas entidades, el Banco fue anfitrión de una jornada de capacitación e intercambio profesional sobre prevención de fraudes, seguridad informática e investigación judicial.

El Banco del Chubut llevó adelante este jueves 26 de noviembre la jornada de capacitación y actualización profesional denominada “Ciberdelito financiero: una mirada integral desde la tecnología, el fraude y la justicia”, en el marco del convenio de cooperación institucional, académica y técnica que mantiene con el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

La actividad, organizada por el Banco a través de la Subgerencia de Operaciones y Soporte, el Área de Administración y Fraudes y la Subgerencia de Seguridad de la Información, contó con el auspicio de la Escuela de Capacitación del STJ y propició un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales de los ámbitos financiero, tecnológico y judicial.

Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas a la seguridad de dispositivos, credenciales y canales digitales, la prevención de fraudes financieros, el tratamiento de la evidencia digital, la trazabilidad y los procesos de investigación judicial. El encuentro permitió analizar estas problemáticas desde distintas perspectivas y promover la actualización profesional frente a los desafíos que plantea el ciberdelito financiero.

Participaron del encuentro el presidente del Banco del Chubut, Paulino Caballero; el gerente general, Gustavo González; y el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Mario Vivas. Entre los disertantes, además de los equipos técnicos del Banco, estuvieron Francisco Faiella, secretario de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación; Joaquín Alfieri, del Departamento de Prevención de Fraudes del Banco de Neuquén; y Leandro Balbi, jefe de Prevención de Fraudes Transaccionales de Red Link.

A través de estas iniciativas, el Banco del Chubut continúa fortaleciendo los vínculos de cooperación con distintas instituciones, promoviendo la formación profesional y el trabajo articulado como herramientas para la prevención del fraude y la seguridad de las operaciones financieras, en línea con su compromiso con los clientes y la comunidad.