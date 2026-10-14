El Banco del Chubut se suma al Mes de la Ciberseguridad con recomendaciones para prevenir fraudes digitales

La entidad bancaria comparte consejos para fortalecer los hábitos de seguridad digital, proteger la información personal y reducir los riesgos frente a amenazas digitales.

Octubre es reconocido internacionalmente como el Mes de la Concienciación sobre la Ciberseguridad. Bajo el lema “No se lo pongas fácil a los ciberdelincuentes”, organizaciones públicas y privadas promueven acciones destinadas a generar comportamientos digitales más seguros.

Desde hace más de cuatro años, el Banco del Chubut desarrolla acciones de sensibilización y difusión de información sobre seguridad digital, a través de sus redes sociales, participaciones en medios de comunicación y comunicaciones periódicas dirigidas a sus clientes y proveedores. En esta oportunidad, el Banco busca reforzar estas acciones con información y herramientas que permitan a la comunidad identificar situaciones de riesgo y actuar de manera preventiva.

Entre las principales señales de alerta se encuentran los mensajes que generan urgencia, amenazan con suspender una cuenta o prometen premios inesperados; los remitentes, números o dominios desconocidos; las solicitudes de claves, tokens, PIN o transferencias de dinero; y los enlaces o direcciones extraños o acortados. Ante una situación de este tipo, se recomienda no hacer clic y verificar la información a través de un canal independiente.

Hábitos que mejoran la seguridad

También es importante incorporar hábitos de protección, como utilizar autenticación multifactor (MFA) y, cuando sea posible, llaves de acceso (passkeys); mantener actualizados los dispositivos, sistemas operativos y aplicaciones; no compartir contraseñas, códigos de MFA, tokens ni aprobar accesos inesperados; evitar ingresar información confidencial o credenciales en herramientas de inteligencia artificial no autorizadas; y cuidar la información que se publica en Internet.

La seguridad digital requiere atención cotidiana. Incorporar estos hábitos al uso diario de los servicios digitales y mantenerse atentos ante cualquier comunicación que solicite información sensible o acciones urgentes permite reducir riesgos y proteger la información personal.

Canales de atención directa

Ante un mensaje sospechoso o un posible caso de fraude en Homebanking, los clientes pueden comunicarse con Red Link las 24 horas, los 7 días de la semana, al 0800-888-5465 o al 011-4319-5465.

Para otras consultas vinculadas al Banco del Chubut, los usuarios de servicios financieros —personas que sean consumidores finales— pueden comunicarse al 2804-480170, de lunes a viernes de 8 a 15:15 horas. Los clientes comerciales —personas que desarrollen una actividad comercial o personas jurídicas— pueden comunicarse al 011-5438-1755.

También pueden acercarse a cualquier sucursal del Banco del Chubut, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o a la sucursal de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.

Para profundizar en estas recomendaciones y acceder a información de interés, la comunidad puede consultar el sitio web y las cuentas oficiales de redes sociales del Banco del Chubut. A través de sus canales de comunicación, la entidad pone a disposición contenidos y herramientas destinados a acompañar a sus clientes y a los vecinos en el uso seguro de los servicios digitales y brindar elementos que contribuyan a una mejor toma de decisiones.

Brindar información clara y útil también es una forma de acompañar y contribuir a la prevención. Incorporar hábitos de seguridad digital, mantenerse atentos ante comunicaciones que soliciten información sensible o acciones urgentes y recurrir siempre a canales oficiales son prácticas que permiten reducir riesgos y proteger la información personal.



