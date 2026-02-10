El Banco del Chubut reprograma cuotas de préstamos para clientes afectados por los incendios en la cordillera

La medida está destinada a clientes con actividad comercial en las zonas alcanzadas por la emergencia y contempla el diferimiento de cuotas vencidas hasta la finalización del período de emergencia, como acompañamiento ante la compleja situación que atraviesa la región.



El Banco del Chubut informa que puso en marcha una reprogramación de cuotas de préstamos destinada a clientes con actividad comercial que resultaron afectados por los incendios ocurridos en la zona cordillerana de la provincia, en el marco de las acciones de acompañamiento definidas durante el período de emergencia.

La medida contempla el diferimiento de las cuotas vencidas de los préstamos vigentes desde enero de 2026 y hasta la finalización del período de emergencia, establecida por el Decreto 1392/2025 que rige hasta el 30 de abril de 2026.

Los clientes interesados en acceder a esta reprogramación deberán acercarse a la sucursal del Banco del Chubut en la que operan habitualmente, donde recibirán el asesoramiento correspondiente sobre los alcances y condiciones de la medida.

Las cuotas que sean expresamente indicadas por cada cliente serán reprogramadas, extendiendo el plazo del cronograma originalmente acordado y con el perdón de los intereses moratorios correspondientes al período reprogramado.

El beneficio alcanza a comerciantes y emprendimientos con actividad en Lago Puelo, El Maitén, Cholila, El Hoyo, Epuyén y en las zonas afectadas por incendios dentro del Parque Nacional Los Alerces, todos ellos incluidos en la declaración de emergencia vigente.

Esta iniciativa se suma a las líneas de crédito especiales que el Banco del Chubut lanzó previamente para personas y MiPyMEs damnificadas, reafirmando su compromiso y acompañamiento permanente a las comunidades que atraviesan situaciones extraordinarias. #

__