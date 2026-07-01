El Banco del Chubut recuerda que los haberes pueden administrarse a través de sus canales digitales

Los clientes cuentan con sus fondos desde el momento de la acreditación y pueden operar las 24 horas mediante Home Banking, cajeros automáticos y otros canales electrónicos, sin necesidad de concurrir inmediatamente a una sucursal.

Ante el cronograma de acreditación de haberes correspondiente al mes de junio para los agentes activos y pasivos de la Administración Pública Provincial, previsto para los días 1 y 2 de julio, el Banco del Chubut recuerda a sus clientes que los fondos se encuentran disponibles para operar a través de todos los canales electrónicos y digitales de la entidad, permitiendo realizar múltiples operaciones de manera simple, segura y en cualquier momento del día.

A través de Home Banking y de la red de cajeros automáticos, los usuarios pueden consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios e impuestos, constituir plazos fijos, efectuar pagos y retirar efectivo, entre otras operaciones, sin necesidad de concurrir a una sucursal para realizar sus operaciones.

Nuestras sucursales inician la atención al público a partir de las 8 horas. Por ello, quienes deban realizar gestiones presenciales pueden acercarse directamente dentro del horario habitual de atención, evitando esperas innecesarias antes de la apertura, especialmente durante las jornadas de bajas temperaturas propias de esta época del año.

El Banco del Chubut continúa fortaleciendo sus canales digitales para brindar una atención cada vez más ágil, segura y accesible, poniendo a disposición de sus clientes distintas alternativas para administrar sus operaciones cotidianas con mayor comodidad y autonomía