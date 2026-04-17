El Banco del Chubut realizó su Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Durante el encuentro se aprobaron la memoria y los estados contables del ejercicio 2025, junto con la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.



El Banco del Chubut llevó a cabo su Asamblea General Ordinaria de Accionistas en la sede central de la entidad, donde se trataron y aprobaron los puntos establecidos en el orden del día correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades N.º 19.550.

En la asamblea se consideraron la Memoria, los Estados Contables, Anexos, el Informe de Auditoría Externa, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y la retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2025.

Además, se evaluó la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y hasta la fecha de la Asamblea.

En ese marco, se destacó la consolidación del Banco del Chubut como una institución estratégica para el desarrollo económico y social de la provincia, reafirmando su rol como agente financiero del sector público y fortaleciendo la administración de los recursos del Estado bajo criterios de eficiencia, transparencia y solidez. Entre los principales ejes de gestión se destacaron el financiamiento al desarrollo, la modernización de infraestructura, la transformación tecnológica y la generación de alianzas que amplían la propuesta de valor para los clientes.

La asamblea estuvo presidida por el titular del Banco del Chubut, Lic. Paulino Caballero, y contó con la participación del ministro de Economía, Cr. Miguel Arnaudo, en representación del accionista Clase “A” del Poder Ejecutivo Provincial. También participaron los directores por las acciones Clase “A” Dr. Jorge Rubiolo, Lic. Nicolás Ritacco y Dr. Emiliano Álvarez Raso, junto con el director por las acciones Clase “B” Sr. Mariano Eylenstein.

Asimismo, estuvieron presentes los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Juan Gutiérrez Hauri, Dr. Daniel Herrera y Cr. Martín Rodríguez. En representación de los accionistas Clase “B” de la Asociación Bancaria participaron los señores Lucas Sánchez, Walter Rey y Jorge Sánchez. #