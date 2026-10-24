El Banco del Chubut informa cómo reconocer los canales oficiales y prevenir fraudes digitales

La entidad recuerda cuáles son los medios que utiliza para comunicarse con sus clientes, qué información nunca solicitará y a través de qué canales se puede pedir asistencia.

El Banco del Chubut comparte recomendaciones para reconocer sus canales de contacto y prevenir posibles fraudes. El objetivo es brindar información clara que contribuya a proteger los datos personales y operar con mayor seguridad a través de los servicios bancarios.

La entidad puede comunicarse mediante correos electrónicos con dominios oficiales @bancochubut.com.ar o @redlink.com.ar, llamadas telefónicas, mensajes y notificaciones informativas, así como a través de sus cuentas oficiales en redes sociales: Facebook BancoDelChubutOficial, Instagram @bancodelchubut y X @bancochubutok.

Ante cualquier duda, se recomienda verificar la autenticidad del contacto por los canales oficiales, ya que la identificación visible de un número telefónico no garantiza por sí sola que la comunicación sea legítima.

Recomendaciones para prevenir fraudes

El Banco del Chubut nunca solicitará usuarios ni contraseñas de Home Banking, claves, PIN, tokens, códigos de validación recibidos por SMS, correo electrónico o WhatsApp, ni los datos completos o fotografías de tarjetas. Tampoco pedirá instalar aplicaciones de acceso remoto, transferir dinero o solicitar préstamos para “proteger” una cuenta, ni realizar operaciones bancarias bajo instrucciones telefónicas o por videollamada.

Los delincuentes pueden hacerse pasar por empleados bancarios, organismos públicos o empresas reconocidas para obtener información personal o inducir a las personas a realizar operaciones. Si alguien afirma que una cuenta fue vulnerada y solicita un código de verificación, se debe cortar la comunicación, no compartir datos ni códigos y consultar la situación a través de los canales oficiales.

Canales de atención directa

Ante mensajes sospechosos o posibles fraudes vinculados con Home Banking, los clientes pueden comunicarse con Red Link, las 24 horas, todos los días, a través del 0800-888-5465 o del 011-4319-5465.

Para otras consultas vinculadas al Banco del Chubut, los usuarios de servicios financieros que sean consumidores finales pueden comunicarse al 2804-480170, de lunes a viernes, de 8 a 15:15 horas. Los clientes comerciales -personas que desarrollen una actividad comercial o personas jurídicas- pueden comunicarse al 011-5438-1755.

También es posible realizar consultas de manera presencial en las sucursales del Banco del Chubut, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas, y en la sucursal de Buenos Aires, de 10 a 15 horas.

El Banco del Chubut recuerda la importancia de proteger los datos personales, verificar la autenticidad de las comunicaciones y recurrir siempre a los canales oficiales ante cualquier duda. Asimismo, reafirma su compromiso con la seguridad de sus clientes y la promoción de prácticas que favorezcan una operatoria bancaria segura y confiable.