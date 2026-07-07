El Banco del Chubut acompaña la temporada de invierno con beneficios para disfrutar y recorrer la provincia

Las promociones incluyen descuentos y financiación en hoteles, gastronomía, centros de esquí, actividades turísticas y otros servicios, acercando más oportunidades para que clientes y familias puedan disfrutar de la temporada invernal.



Con la llegada de la temporada de invierno y el receso vacacional, el Banco del Chubut pone a disposición de sus clientes una amplia propuesta de beneficios orientada a acompañar el turismo, el consumo y las actividades recreativas en distintos puntos de la provincia y del país, mediante promociones exclusivas con sus tarjetas.

La propuesta incluye descuentos y financiación en hoteles de la cordillera, restaurantes, centros de esquí, actividades de montaña, excursiones turísticas, cines y espacios culturales, permitiendo acceder a distintas experiencias con condiciones preferenciales de pago durante toda la temporada. Entre los beneficios se destacan promociones de hasta 30% de ahorro y planes de financiación de hasta 18 cuotas sin interés, según el rubro y el comercio adherido.

Asimismo, quienes elijan disfrutar de los principales destinos turísticos de Chubut podrán acceder a promociones especiales en hoteles, gastronomía y actividades recreativas, mientras que los residentes de Esquel cuentan además con un beneficio exclusivo de hasta 12 cuotas sin interés para la compra de pases en el Centro de Actividades de Montaña La Hoya.

Estas promociones forman parte de la política de beneficios permanentes que impulsa el Banco del Chubut para acompañar a sus clientes, incentivar el consumo y fortalecer la actividad turística y comercial de la provincia, acercando alternativas de ahorro y financiación que permiten disfrutar de la temporada invernal con mayor comodidad.

Los beneficios, condiciones de vigencia, topes de reintegro y comercios adheridos pueden consultarse en los canales oficiales del Banco del Chubut.



