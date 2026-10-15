El Banco del Chubut acompaña el Día de la Madre con beneficios para las familias y el comercio local

La promoción ofrece un 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de toda la provincia. Además, quienes aún no cuentan con la tarjeta Patagonia 365 o Visa del Banco del Chubut pueden solicitarla de manera 100% online.

En el marco de las promociones especiales por el Día de la Madre, el Banco del Chubut invita a sus clientes a realizar compras aprovechando los beneficios de la tarjeta Patagonia 365 en comercios adheridos de toda la provincia.

La promoción estará vigente del 13 al 18 de octubre y contempla un 30% de ahorro en compras realizadas en 6 cuotas sin interés, con un tope de devolución de $15.000 por cuenta, por compra y por período, en rubros seleccionados como artículos deportivos, marroquinerías, zapaterías, joyerías y relojerías, perfumerías, vinotecas, náutica y pesca, entre otros.

La iniciativa busca acompañar a las familias chubutenses en una fecha especial, facilitando el acceso a mejores condiciones de compra y promoviendo, al mismo tiempo, la actividad de los comercios adheridos mediante una herramienta que combina ahorro y financiación.

Para consultar los comercios adheridos y las bases y condiciones, se puede ingresar al siguiente enlace: https://www.bancochubut.com.ar/webinstitucional/personas/patagonia365/promocion-beneficio

Patagonia 365 y Visa Banco del Chubut: solicitud 100% online

Quienes aún no cuenten con la tarjeta Patagonia 365 o con la tarjeta Visa del Banco del Chubut pueden gestionarla de manera online, completando el formulario disponible en el apartado «Tarjetas» del sitio oficial de la entidad, ampliando así el acceso a promociones y beneficios exclusivos.

A través de estas acciones, el Banco del Chubut reafirma su compromiso con las familias y el comercio de la provincia, promoviendo herramientas financieras que incentivan el consumo, fortalecen la actividad económica local y acercan soluciones de ahorro y financiación para sus clientes.