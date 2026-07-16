El ballet municipal de El Hoyo tuvo su primer encuentro

Con más de 30 inscriptos de todas las edades comenzó la escuela municipal de folclore de El Hoyo. Una iniciativa que crea un hito en la historia cultural de la localidad. Las clases son libres y gratuitas.

En un hecho inédito para la cultura local, la Municipalidad de El Hoyo comenzó a dictar la primera clase del primer Ballet Municipal de Folclore. Se trata de una propuesta que busca formar un cuerpo artístico estable, fortalecer la identidad, la cohesión social y el desarrollo cultural de la comunidad.

Joel Alonqueo, profesor del ballet, invitó a la comunidad a que sea parte de la iniciativa para crear un cuerpo activo de bailarines y bailarinas, y expresó: “Este es un proyecto que nació para que el pueblo tenga representación local, regional, provincial y porque no, nacional”. Además añadió:“Es un hecho importante, tanto para nuestras raíces, como para el pueblo”.

“Estamos muy contentos de hacer que el folclore tenga más vivencia y pensamos en muchos proyectos más para este ballet”, dijo Oriana Huenelaf, profesora del ballet, quien también invitó a toda la comunidad a que se una al proyecto.

Clases gratuitas y abiertas

Una de las características centrales de esta convocatoria es que las clases son libres y completamente gratuitas para todos los participantes. Podrán sumarse aquellas personas que deseen aprender, practicar y difundir las danzas folclóricas argentinas.

El ballet municipal es mucho más que un grupo de baile: se trata de una institución en sí misma, fundamental para la vida cultural de cualquier localidad. Estas agrupaciones actúan como un pilar en la preservación de la identidad, la cohesión social y el desarrollo artístico.

En este caso, los profesores buscan enseñar danzas folclóricas tradicionales y norteñas, que son las más representativas a nivel nacional, y tambien danzas regionales, como el paso doble, el balsecito, la ranchera y el chamamé.

Los horarios de clases, que se dictan todos los martes en la Casa de la Cultura de El Hoyo, se establecieron así:

Niños/as de 16:00 a 17:00 hs.

Principiantes de 17 a 18:00 hs.

Avanzados 18:00 a 20:00 hs.

Las personas interesadas en formar parte de esta agrupación podrán inscribirse de manera personal en la Casa de la Cultura, ubicada en el centro de la localidad, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. También se habilitaron dos vías de contacto adicionales: el teléfono 2944 210247 y el correo electrónico cultura@elhoyo.gob.ar.