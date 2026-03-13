El 32° Encuentro Provincial de Artesanos comienza este fin de semana en Rawson

La capital provincial será sede de las primeras jornadas del tradicional evento que este año fue reestructurado y se desarrollará en tres localidades del Chubut. Habrá feria, capacitaciones, emprendedores, propuestas culturales y espectáculos en vivo.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, realizará este sábado 14 y domingo 15 de marzo en Rawson las primeras jornadas del 32° Encuentro Provincial de Artesanos, que en esta edición 2026 fue reestructurado para desarrollarse en tres sedes a lo largo de la provincia.

La propuesta tendrá lugar en la Plaza Peatonal del Centro Cultural Provincial (CCP) e incluirá feria de artesanos y emprendedores, capacitaciones abiertas, propuestas culturales y espectáculos musicales en vivo.

Durante el fin de semana participarán más de 40 puestos de feria entre artesanos y emprendedores provenientes de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel, Gastre, El Hoyo y Epuyén, quienes expondrán y comercializarán trabajos en distintos oficios como textil, madera, metales, cerámica, cuero y vidrio.

También habrá food trucks y una carpa de emprendedores con el sello Origen Chubut, presencia de artesanas del programa Tejiendo Futuro, emprendedores de Rawson y espacios institucionales vinculados al sector lanero, además de un stand de la Municipalidad de Epuyén que brindará información sobre la próxima sede del encuentro.

La feria abrirá el sábado de 18 a 22 horas y el domingo de 17 a 21 horas en la Plaza Peatonal del Centro Cultural Provincial.

En paralelo se desarrollarán capacitaciones y talleres dirigidos a artesanos y público en general, con inscripción previa a través del correo artesaniasdelchubut@gmail.com.

El sábado además se presentará el programa Raíz Emprendedora, donde se brindará información sobre herramientas financieras y el programa Chubut Emprende destinado a fortalecer el desarrollo de proyectos productivos.

Camión escenario

Uno de los atractivos especiales del encuentro será la presencia del camión escenario “Ritmos Argentinos” de la Secretaría de Cultura de la Nación, que llegará por primera vez a la Patagonia y se instalará en la Plaza Peatonal del Centro Cultural Provincial como escenario móvil para presentaciones musicales. Allí se presentarán artistas de la zona e invitados de Santa Cruz como Cabe Song, Tock Rock, Las Voces del Viento de Chubut, LGBT Cuarteto, Laureano Ulloa Folklore, Juanjo del Prado y Generaciones, Vocal Femenino.

Durante ambas jornadas también estará presente el Bibliomóvil, que funcionará de 15 a 19 horas con propuestas de lectura y actividades culturales para toda la familia.

El 32° Encuentro Provincial de Artesanos comenzará luego con sus próximas sedes en Epuyén, los días 3 y 4 de abril, y Rada Tilly, el 23 y 24 de mayo, consolidando un circuito cultural que busca fortalecer la producción artesanal, promover el intercambio entre hacedores culturales y acercar al público el trabajo de artesanos y emprendedores de toda la provincia.

Cronograma de actividades

Sábado 14 de marzo

13:00 a 16:00 horas: Capacitaciones y Talleres.

Fieltro, a cargo de Hilda Llaufulen y Daniela Bernal (Escuela Municipal de Artesanías de Trelew); soguería, dictada por Roger Brunt (Gaiman); y cestería, a cargo de Alejandra Caporale (Epuyén), todos en el exterior del Centro Cultural Provincial, en la Plaza Peatonal.

En la Residencia Cultural, anexo del CCP, se realizarán los talleres de modelado en cerámica a cargo de Marcela Garro y Daniela Fernández (EMA Trelew) y construcción de horno efímero dictado por Paula Sandoval y Agustina Meza (EMA Trelew).

16:30 a 17:30 horas: presentación del programa Raíz Emprendedora, con información sobre herramientas financieras y el programa Chubut Emprende, en el auditorio “Sebastián Berra” del Centro Cultural Provincial.

18:00 a 22:00 horas: feria de artesanos en la plaza peatonal del Centro Cultural Provincial, con carpa Origen Chubut, stand de la Municipalidad de Epuyén, espacio del programa Tejiendo Futuro, emprendedores de Rawson y presencia de stands institucionales del sector lanero.

15:00 a 19:00 horas: presencia del Bibliomóvil.

18:00 a 22:00 horas: escenario móvil del camión “Ritmos Argentinos” con presentaciones musicales.

Domingo 15 de marzo

13:00 a 16:00 horas: capacitaciones y talleres de fieltro, soguería y cestería en el exterior del Centro Cultural Provincial, y talleres de modelado en cerámica y construcción de horno efímero en la Residencia Cultural, anexo del CCP.

17:00 a 21:00 horas: feria de artesanos en la plaza peatonal del Centro Cultural Provincial, con la participación de artesanos, emprendedores, carpa Origen Chubut, programa Tejiendo Futuro y espacios institucionales.

15:00 a 19:00 horas: presencia del Bibliomóvil.

19:00 a 21:00 horas: escenario móvil del camión Ritmos Argentinos con espectáculos musicales.