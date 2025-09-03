Egresaron 40 profesionales de las Residencias del Equipo de Salud que se dictan en Hospitales de Chubut

Se recibieron como especialistas y prestarán servicios en diferentes centros asistenciales públicos. Además, este lunes 1º de septiembre se dio inicio a un nuevo período de capacitación.



En el marco del plan de capacitación del recurso humano sanitario que promueve la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, destacó que egresaron 40 profesionales de las distintas Residencias del Equipo de Salud que se dictan en los Hospitales cabecera de la Provincia.



Los nuevos especialistas aprobaron su proceso de formación, que culminó el 31 de agosto, y prestarán funciones en el sistema público de salud. De ellos, 25 egresaron de las residencias y 15 de las jefaturas (4 de los cuales renuevan su jefatura para el ciclo entrante).



Las Residencias del Equipo de Salud son espacios de formación de posgrado para profesionales de distintas disciplinas de la salud, que se llevan a cabo con el fin de brindar jerarquía y calidad a la totalidad del sistema.



En ese contexto, y continuando con la formación del recurso humano, desde la Secretaría de Salud, que conduce Denise Acosta, este lunes 1º de septiembre se dio inicio al nuevo período de capacitación del que forman parte una importante cantidad de profesionales.



Egreso de residentes



En el caso del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, egresaron de sus residencias las licenciadas Josefina Suazo, Sofía Bareilles, Úrsula Aldana Alemany y Valentina Rodríguez Ferreyra, de Salud Mental Comunitaria; las médicas Noelia Ruarte y Agustina Mansilla Crava, de Pediatría; los médicos Carla Agustina Cifuentes y Lucas Eloy Taboada, de Clínica Médica, y Ernesto Salas Álvarez Ullman y Melisa Botha, de Cirugía General.



Además, también egresaron los médicos Bárbara Fregenal Fuentes, de Tocoginecología, y Luis José Villamizar Antunez, de Traumatología y Ortopedia.



Por otro lado, del Hospital Zonal Alvear, la médica María Laura Arcioni culminó la residencia y egresó de Clínica Médica.



En tanto, en el Hospital Zonal de Trelew finalizaron el ciclo de las residencias la médica Romina Maribel Rodríguez, de Neonatología; y las licenciadas Débora Genre Bert y Tania Shtefeck Kusmiruk, de Salud Mental Comunitaria.



Asimismo, del Hospital Zonal de Puerto Madryn culminaron el proceso formativo la licenciada Marina Araceli Westtein, de Epidemiología; la licenciada Lucía Fernández, de Salud Mental Comunitaria; y la médica Juliana Boccardo Beraza, de Clínica Médica.



Del Hospital Zonal de Esquel, culminaron sus residencias las licenciadas Diana Gisele Sosa Vera y Nicole Jiménez Huth, de Salud Mental Comunitaria; los médicos Lucas Ezequiel Moreyra y Belén Agustina Muñoz, de Medicina General; y Daniela Isabel Rubis, de Pediatría.



Del Hospital Subzonal de Rawson egresó la licenciada Melisa Iralde, de Salud Mental Comunitaria.



Jefes de residentes



Por otro lado, desde la Secretaría dhe Salud se destacó que también egresaron un total de 15 jefes de residentes. En el caso del Hospital Zonal de Trelew, lo hicieron la licenciada Fernanda Gabriela Llanos, de Salud Mental Comunitaria, y la médica, Melina María Carmona, de Tocoginecología; mientras que en el Hospital Subzonal de Rawson fue el caso de la licenciada Natalia Gisel Sandoval, de Salud Mental Comunitaria.



En el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, culminaron sus jefaturas de residencias la licenciada Laura Janet Desimo, de Salud Mental Comunitaria, y el médico Juan Eduardo Timaure Meléndez, de Ortopedia y Traumatología.



En el Hospital Zonal de Puerto Madryn, egresaron como jefes de residentes la licenciada Lis Mariela Vitorio Buhezo, de Epidemiología; las médicas Carolina Gabriela Prado, de Medicina General, y Paula Martina Duhovnik, de Pediatría; la licenciada Ana Fernández, de Salud Mental Comunitaria; la licenciada Érica Luciana Correa, de Salud Pública; y la licenciada Mariana Carolina Choque, de Enfermería en Cuidados Críticos.



Por último, se destacó que del Hospital Zonal de Esquel egresaron como jefes de residentes los médicos Agostina Denise Kadomoto González, de Medicina General, Bruno Cipriani, de Clínica Médica, y Johana Micaela Céspedes, de Pediatría; y la licenciada Candela Mariel Barbarin, de Salud Mental Comunitaria.

