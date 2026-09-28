Educación y gremios docentes acordaron avanzar en la apertura progresiva de salas de 2 años

Durante la mesa técnica realizada en Rawson, se trabajó además en la modificación del nomenclador para cargos jerárquicos y en nuevos criterios para los cargos de Profesor de Orientación y Tutoría (POT).

El Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut llevó adelante una nueva Mesa Técnica de Trabajo del personal docente de la Educación, en el Auditorio Héroes de Malvinas de Rawson, con la participación de representantes de AMET, ATECh, SITRAED, SADOP y UDA. En representación de la cartera educativa participaron la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, y la Asesoría Legal del Ministerio.

El encuentro permitió dar continuidad al ámbito de diálogo y trabajo conjunto con las organizaciones gremiales docentes y avanzar sobre distintos temas vinculados con la organización del sistema educativo, la cobertura de cargos y aspectos de la carrera docente.

Nuevas salas de 2 años y modificación del nomenclador

Entre las principales definiciones, el Ministerio informó que para el ciclo lectivo 2027 se proyecta la apertura progresiva de una sala de 2 años por institución educativa, siempre que se cuente con las condiciones necesarias de espacio físico y matrícula. Esta medida contempla la incorporación de dos cargos de maestros de Nivel Inicial por cada sala que se habilite.

La propuesta se enmarca en el proceso de universalización de la sala de 3 años, garantizado durante los últimos tres ciclos lectivos, y en el análisis de la disminución de la matrícula registrada. Asimismo, toma como antecedente la experiencia desarrollada progresivamente desde 2024 hasta la actualidad, período durante el cual se habilitaron siete salas de 2 años en establecimientos de la provincia.

Durante la reunión también se planteó la modificación del nomenclador docente en lo referido a los cargos jerárquicos. La propuesta fue puesta a consideración de las organizaciones gremiales presentes y contó con su aprobación unánime, constituyendo una primera etapa de mejora dentro de un abordaje que contempla la complejidad del nomenclador en su conjunto. En este sentido, el Ministerio prevé presentar durante octubre una propuesta concreta para avanzar sobre este aspecto.

Asimismo, se comunicó la continuidad de los cargos MATT, conforme a lo establecido por la Disposición N.° 464, junto con un dispositivo destinado a garantizar su continuidad en las instituciones educativas.

Avances en los cargos de Profesor de Orientación y Tutoría

Otro de los ejes centrales de la jornada fue el análisis de los cargos de Profesor de Orientación y Tutoría (POT). En este marco, se informó la homologación del acuerdo alcanzado en relación con los criterios de ingreso, que contemplan el puntaje, la incorporación de la antigüedad en el cargo y las capacitaciones específicas.

A su vez, las partes avanzaron en la definición del alcance de los títulos para el acceso a estos cargos. En primera instancia, se estableció la consideración de docentes con títulos correspondientes al Nivel Secundario y categoría “D” en la Junta de Clasificación Docente de Escuela Secundaria.

También se acordó contemplar, como títulos habilitantes, las licenciaturas y titulaciones vinculadas con campos como Psicología, Psicopedagogía, Historia, Trabajo Social, Comunicación Social, Teología, Filosofía, Antropología, Geografía, Relaciones Públicas, Sociología, Ciencias de la Educación y otras licenciaturas afines a las Ciencias Sociales y a la Educación.

Se acordó que, ante el ofrecimiento de un cargo por parte del Departamento de Designaciones y una vez agotados los listados Docente y Habilitante, la escuela realizará el llamado para su cobertura por proyecto. La persona designada tendrá carácter provisorio durante el ciclo lectivo correspondiente.

Los puntos acordados serán remitidos para su correspondiente homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia. Finalmente, SITRAED y UDA plantearon la necesidad de continuar trabajando sobre la carga horaria de los cargos POT, tema que quedó incorporado a la agenda de trabajo para los próximos encuentros.

De esta manera, la Mesa Técnica continúa constituyéndose como un espacio de análisis y construcción de acuerdos entre el Ministerio de Educación y las organizaciones gremiales docentes, con una agenda que contempla tanto cuestiones vinculadas con la organización institucional como aspectos relacionados con los cargos y las condiciones de desarrollo de la tarea educativa.