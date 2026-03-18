Educación lanza convocatoria abierta para integrar una Comisión Evaluadora de Proyectos con auspicio oficial

Está dirigida a docentes y profesionales del campo educativo interesados en participar en la evaluación técnico-pedagógica de propuestas formativas destinadas al sistema educativo provincial.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa la apertura de la preinscripción para integrar la Comisión Evaluadora de Proyectos Especiales, Innovación y Formación Docente Continua correspondiente al ciclo lectivo 2026.

La convocatoria, impulsada por intermedio de la Subsecretaría de Instituciones Educativas y la Dirección General de Educación Superior, se realiza en el marco de la Resolución Ministerial Nº 93/2026 y está destinada a docentes y especialistas del ámbito educativo que deseen participar, con carácter ad honorem, en el proceso de evaluación de proyectos presentados para su reconocimiento o auspicio en la provincia.

Las personas interesadas pueden completar el formulario de preinscripción a través del sitio chubut.edu.ar/formacion

Calidad de propuestas formativas

La Comisión Evaluadora se constituye como un dispositivo técnico-pedagógico especializado en el ámbito de la Educación Superior, orientado a fortalecer los mecanismos institucionales que resguardan la calidad académica de las propuestas formativas que solicitan auspicio ministerial.

Su función consiste en realizar la evaluación de los proyectos presentados, analizando su pertinencia académica, coherencia pedagógica, viabilidad organizativa y adecuación a la normativa vigente y los lineamientos estratégicos definidos por la cartera educativa provincial.

Selección

La Comisión se conformará a partir de una convocatoria abierta. Sus integrantes serán seleccionados considerando criterios de formación académica, trayectoria profesional y pertinencia disciplinar, con el objetivo de constituir un cuerpo evaluador plural y técnicamente sólido.

Con el propósito de garantizar la imparcialidad del proceso, no podrán integrar la comisión aquellas personas que mantengan vínculos directos o indirectos con instituciones oferentes de formación docente continua, ni quienes participen en proyectos presentados para evaluación en calidad de responsables, capacitadores, tutores o coordinadores. Esta disposición busca evitar posibles conflictos de interés y preservar la objetividad del proceso evaluativo.

Asimismo, la Dirección General de Educación Superior definirá anualmente los ejes estratégicos que orientarán la formulación y evaluación de los proyectos, en función de las políticas educativas jurisdiccionales y de las necesidades del sistema educativo provincial.

Evaluación colegiada y reconocimiento institucional

Cada proyecto presentado será analizado por tres evaluadores o evaluadoras designados por la Dirección General de Educación Superior, procurando complementariedad de perfiles y afinidad temática entre quienes integren el proceso de valoración. Este esquema colegiado permite fortalecer la consistencia de los dictámenes y promover devoluciones pedagógicas fundamentadas.

La participación en la Comisión Evaluadora tendrá carácter ad honorem. Cada integrante podrá evaluar hasta diez proyectos por ciclo lectivo. Aquellas personas que realicen al menos cinco evaluaciones recibirán una certificación oficial emitida por el Ministerio de Educación del Chubut, con una valoración de 0,10 puntos conforme a la normativa vigente de puntaje docente válida para las Juntas de Clasificación Docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Al momento de postularse, se recomienda a los interesados leer detenidamente la Resolución Nº 93/2026 que se encuentra disponible en el portal online de Educación Superior del Ministerio de Educación provincial -en particular los artículos 7°, 12°, 13° y 14°, junto con sus anexos, para informarse sobre aspectos clave de la participación en el proceso evaluativo.



