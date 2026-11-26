Educación: comenzó la preinscripción a las carreras de Nivel Superior para el ciclo lectivo 2027

El Ministerio de Educación habilitó el proceso a través del asistente virtual DINO, que estará disponible hasta el 12 de febrero. La oferta para el próximo año contempla 50 carreras de formación docente, técnica y artística, distribuidas en 16 localidades de las seis regiones educativas de la provincia.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informa que desde este martes 24 de noviembre se encuentra abierta la preinscripción a las carreras de Nivel Superior para el ciclo lectivo 2027.

El trámite se realiza de manera virtual a través del asistente provincial DINO y permite a los interesados conocer y seleccionar las propuestas formativas disponibles según la institución y la localidad en la que deseen estudiar.

Una oferta ampliada en toda la provincia

Para el próximo ciclo lectivo, la provincia proyecta ampliar su oferta de Educación Superior de 39 carreras vigentes en 2026 a 50, lo que representa la incorporación de 11 nuevas alternativas. La planificación contempla 140 opciones de preinscripción, distribuidas en 16 localidades de las seis regiones educativas.

La oferta comprende profesorados, tecnicaturas superiores y propuestas de formación artística, con orientaciones vinculadas a distintos campos del conocimiento y sectores productivos, entre ellos la educación, la industria, la tecnología, la energía, el turismo, la administración, la comunicación y el deporte.

Las carreras estarán disponibles en institutos, sedes, anexos y extensiones áulicas de distintas localidades, entre ellas Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Esquel, Cholila, Epuyén, El Hoyo, El Maitén, Lago Puelo, José de San Martín, Trevelin, Gaiman, Dolavon, Sarmiento, Río Mayo y Paso de Indios.

Esta ampliación es resultado del trabajo de planificación realizado por la Dirección General de Educación Superior junto con los equipos de conducción de los institutos, considerando la matrícula, la continuidad de las cohortes, la demanda de profesionales y las necesidades educativas, sociales y productivas de las distintas regiones.

Cómo realizar la preinscripción y confirmar la inscripción

Las personas interesadas podrán preinscribirse a través de DINO hasta el 12 de febrero de 2027. Para iniciar el trámite deberán ingresar al asistente virtual, dentro de las opciones de gestiones seleccionar la correspondiente a “Inscripción Superior” y seguir los pasos indicados para elegir la carrera, el instituto y la localidad de cursado.

Una vez realizada la preinscripción, los aspirantes deberán completar la instancia de inscripción presencial entre el 18 y el 26 de febrero de 2027, mediante la presentación de la documentación requerida en la institución elegida. La apertura definitiva de cada carrera estará sujeta a la confirmación de la matrícula efectiva, con un criterio general de 25 estudiantes por propuesta. Las situaciones particulares serán evaluadas por la Dirección General de Educación Superior.

Para consultar la oferta habilitada, organizada por región educativa, localidad e institución, así como acceder a información sobre las fechas importantes, quiénes pueden preinscribirse y qué documentación se necesita para confirmar la inscripción, el Gobierno del Chubut habilitó el sitio oficial chubut.gob.ar/NivelSuperior.

Asimismo, quienes necesiten orientación específica sobre las propuestas formativas podrán comunicarse o acercarse al instituto correspondiente.

El inicio del cursado para los ingresantes a primer año está previsto para el 9 de marzo de 2027, en aquellas carreras cuya apertura haya sido confirmada.

De esta manera, el Ministerio de Educación continúa ampliando las oportunidades de acceso a la formación superior, con una oferta que busca responder a las necesidades de las distintas comunidades y favorecer que más chubutenses puedan desarrollar sus proyectos profesionales en la provincia.

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