Docente investigadora UNRN integrará importante red científica mundial

La docente e investigadora de la UNRN Sede Andina, Sandra Murriello, ha sido elegida para integrar el Comité Científico de la Network for the Public Communication of Science and Technology (PCST Network). Es la primera vez que una argentina integra este comité.

La PCST Network es la mayor red global de profesionales de comunicación pública de la ciencia y la tecnología existente desde 1989. Es una organización que promueve la discusión de la teoría y la práctica de la comunicación de la ciencia y su rol en la sociedad.

Muriello será una de las ocho representantes para África y Américas (https://www.pcst.network/about/scientific-committee/). La duración en el cargo es de 4 años (2023-2027) y es la primera vez que una integrante de Argentina accede a este Comité.

Docente de grado y de posgrado, investigadora del CITECDE donde dirige el Programa de Percepción, Participación y Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, la Dra. Murriello es también directora de la Especialización en Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de esta Universidad.

PCST Network organiza conferencias bi anuales, seminarios y capacitaciones y está interconectada por una lista de discusión de más de 2000 participantes del mundo entero a la que es posible suscribirse gratuitamente (https://www.pcst.network/discuss/).