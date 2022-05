DIA INTERNACIONAL DEL COMBATIENTE DE INCENDIOS FORESTALES : Un día de reencuentro, homenajes y reconocimientos

Las brigadas de la Comarca Andina se encontraron el miércoles (4), a conmemorar el día del combatiente del incendio forestal, rendir homenaje a los que ya no están y reconocer la labor de cada uno de ellos, valorando el rol de las mujeres dentro de los servicios de manejo del fuego.

El trabajo y la interacción de los combatientes al servicio de los distintos organismos, en cada emergencia y como una gran familia, fue destacado por la coordinadora de la Región Patagónica del SFMF, Carolina Juárez, en el Día Internacional del Combatiente Forestal.

Al tiempo que valoró la profesionalización de los sistemas de combate, reconociendo que era una deuda pendiente del Estado y queda mucho por mejorar.” Me parece que hay que empezar a poner el lápiz más finito y empezar a corregir y cambiar, porque esto es una situación no de ahora, es un problema que veníamos acarreando desde hace muchísimos años, como sucede con todo esto comenzó en etapas…”, dijo Juárez.

Quien además entiende que la contratación e incorporación de nuevos brigadistas, es una necesidad a raíz de los nuevos incendios y grandes emergencias, es importante seguir reforzando y renovar el recurso humano del sistema.

Acompañaron el acto, Felipe Ivandic y Domingo Sales, profesionales con amplia experiencia en materia de incendios forestales y muchos años de servicio cumplidos, que tras jubilarse siguen compartiendo y emocionándose al mirar el crecimiento de los sistemas de combate, nacional y provinciales.

Participaron como protagonistas del este día especial, concentrándose en la plazoleta de El Bolsón en honor a los combatientes, las brigadas dependientes de las provincias del Chubut y Río Negro, Parques Nacionales, el Sistema Federal de Manejo del Fuego y bomberos voluntarios de la Comarca Andina.

Además, participaron los intendentes de Lago Puelo Augusto Sánchez y de El Bolsón Bruno Pogliano, entre otros funcionarios ejecutivos y legislativos.

Durante el acto se destacó la incorporación de 23 combatientes al SNMF Las Golondrinas, y se homenajeó a la mujeres representadas en la ocasión recibieron una mención especial como pioneras, América Bayer( Splif El Bolsón);Mabel Cárdenas (SPMF Lago Puelo) y Verónica Mansilla ( APN Lago Puelo y BNS) ,

Por su parte, América Bayer (del Splif El Bolsón), quien se desempeña laboralmente hace 12 años, recordó que cuando fue incorporada al organismo fue aceptada por los hombres que eran la gran mayoría dentro del sistema y destacó que con los años se fueron sumando mas chicas; a lo que agregó “Por suerte, ahora se nos está dando el lugar que nos merecemos, ya que demostramos que somos capaces y podemos hacer todo tipo de tareas, incluso ir al frente para combatir un fuego”, América ha desarrollado distintos roles en la institución , además de estar en la primer línea de combate, también vivió la experiencia dentro del área de comunicaciones, un soporte fundamental a la hora tomar determinaciones en terreno. Así mismo valoró que en la familia de combatientes en cada emergencia se viven muchas emociones y siempre sobresale el compañerismo.

De igual modo, subrayó “el acompañamiento de la familia, porque salimos a un incendio y nunca sabemos la hora de regreso. A los hijos quizás los vemos un rato a la mañana y cuando nos damos cuenta crecieron a pasos agigantados”.

A su turno , Felipe Ivandic, conocido como “el padre de las brigadas forestales del país”, ya que con su llegada desde Ushuaia, como piloto, a combatir dos grandes incendios en la cordillera (Comarca Andina) allá por 1978; tres años más tarde ya estaba asentado viviendo en El Bolsón, desempeñándose en el Ifona junto a cuatro personas más destinadas a atender los incendios de la región, trabajando desde entonces con los cuarteles de bomberos voluntarios y las cuadrillas de pobladores baqueanos conocedores de la zona en cada emergencia.

A 40 años , Ivandic hoy se emociona y celebra el crecimiento de los sistemas de combate. En tal sentido señaló “Hoy tenemos es aquello que soñamos hace 40 años. Sin embargo, a pesar de todos los recursos y las nuevas tecnologías, uno ve que incluso a los países más desarrollados también se les queman los bosques. En EE.UU., cuando estaba haciendo capacitaciones, he trabajado en un incendio donde había 32 aviones y no se podía controlar”.

Al tiempo que desde su experiencia, advirtió que “es muy probable que en nuestra región los incendios sean cada vez peores, debido a la presión humana que hay sobre el bosque. El fuego es una herramienta y la vamos a necesitar siempre. Ahora, cómo lo manejamos, es un dilema”.

En referencia a la unidad y relación de las brigadas de la zona, Ivandic manifestó “un gran orgullo”, al tiempo que reconoció “a aquellos que ya no están, pero nos dejaron una enseñanza fundamental”.