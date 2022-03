DGSP del Noroeste: Los nuevos móviles recién estarán operativos cuando se los equipe 

La semana pasada arribaron a la delegación de servicios públicos del noroeste del Chubut , con asiento en Lago Puelo, las cinco camionetas 0Km , entregadas en un acto presidido por el gobernador Arcioni. Ahora resta concretar trámites burocráticos para poder equiparlas y así ponerlas operativas, informó el jefe de la delegación Mauro Palma.

Palma si bien valoró la entrega de los cinco móviles 0 km, indicó que las camionetas solo están ploteadas, por lo tanto ahora hay que equiparlas para tenerlas operativas. – Por lo tanto los tiempos dependen del gobierno central en Rawson , en donde se resuelven los expedientes iniciados para tal fin.

Consultado Palma, por el destino y uso de las unidades dijo “ Las unidades no pueden estar operativas, sin su equipamiento adecuado, para no romper, sino van a ser un vehículo de paseo. Cuatro van al área operativa y una a administración. Todo dependerá proceso tiempos burocráticos de la provincia. Esto no es excusa, nosotros somos una delegación todo los expedientes pasan por Rawson y dependemos de la velocidad del proceso burocrático que se lleva a cabo allá”, aseveró .

Por otro lado, adelantó que la semana pasada también hubo una ampliación presupuestaria para combustible; y también aclaro que la entrega de los móviles, no significa que se acaben los cortes de energía en la región.” Los móviles son herramientas fundamentales, pero sin equipamiento, sin renovación delineas y transformadores, sin poda esto no sucederá”, insistió Palma.

Finalmente el jefe de la delegación del noroeste de la DGSP , sostuvo “ Seguimos siendo fieles críticos al gobierno, nosotros no tenemos ningún interés político, solo defendemos la institución, lo que si pedimos herramientas para trabajar queremos que la institución crezca y que los servicios pasen y sean del estado, que Futaleufu sea del estado y que no le den 30 años más a ALUAR para que explote un recurso legítimo de esta provincia” .