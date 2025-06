Detuvieron nuevamente a Facundo Jones Huala a más de cinco meses de su liberación

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en sus redes sociales. “Los argentinos del sur merecen vivir en paz”, expresó



A cinco meses de su última detención, Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), quedó nuevamente bajo arresto, tras la intervención de Policía Federal en la Patagonia. Fue denunciado por apología del delito.

“La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad”, agregó.



La funcionaria enfatizó la importancia de mantener la seguridad en la región y la necesidad de que la Justicia actúe con firmeza en este caso. “Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”, expresó.

El director nacional de Normativa y Enlace Judicial, Fernando Soto, se refirió al caso y sostuvo que “Jones Huala comete actos de terrorismo, se autopercibe mapuche, pero incendia bosques y no reconoce al Estado argentino”. Subrayó que el activista fue denunciado por el Ministerio de Seguridad por apología del delito y que ya permanece en prisión.



La última detención de Facundo Jones Huala fue a mediados de enero de 2025, cuando intentaba abrir autos estacionados cerca de los incendios de Chubut. Pese a que, en aquella ocasión, el arresto estuvo a cargo de la Policía de Río Negro, la información también fue confirmada por la ministra.



“Activamos el convenio para la emergencia en la Patagonia y, a las 4 AM, el sistema de monitoreo detectó en El Bolsón a un hombre intentando abrir autos. La Policía de Río Negro intervino, fue agredida y, al detenerlo, descubrieron que era ¡el terrorista Facundo Jones Huala!“, detalló.



En tanto, desde el Gobierno de Río Negro, precisaron que el hecho ocurrió a las 3:50, cuando “el sistema de monitoreo de cámaras de seguridad detectó a hombre en actitud sospechosa en la zona de Avenida Sarmiento y Azcuénaga”.

El sospechoso “fue observado intentando ingresar a dos vehículos estacionados mediante el tanteo de las manijas de las puertas, pero al no lograr su cometido, continuó caminando”, precisaron.



De forma inmediata, efectivos de la Unidad 12 desplegaron un operativo en la zona y lograron interceptar al hombre a 100 metros del lugar. En ese momento, se percataron que se trataba del líder de la RAM.

“Reaccionó de manera violenta, profiriendo gritos de protesta y atacando a los efectivos con golpes de puño y patadas”, aseguró la provincia en el comunicado.



El gobernador Alberto Weretilneck también había hablado sobre la aprehensión en sus redes sociales: “La Policía de Río Negro demostró firmeza y eficacia. Facundo Jones Huala fue detenido en El Bolsón mientras intentaba robar vehículos en pleno centro de la ciudad. Un individuo con un largo historial delictivo que vuelve a ser puesto tras las rejas”.

Sin embargo, horas después, la Justicia ordenó su liberación mientras la causa continuaba su curso. Finalmente, volvió a ser detenido durante las últimas horas de este domingo.



En tanto, un incendio de gran magnitud destruyó la infraestructura de la estancia “Amancay”, ubicada en el cruce de las Rutas Nacionales 71 y 72, cerca de Trevelin. El fuego consumió maquinaria pesada, vehículos y otras instalaciones, que se sumaron a focos que afectaron a la localidad chubutense de Epuyén.



En su momento, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, definió el incidente como un “atentado”, y lo vinculó al desalojo de la agrupación mapuche Lof Paillako, que ocupaba el predio del Parque Nacional Los Alerces. En un posteo por redes sociales, el mandatario afirmó que “este tipo de atentados no son casuales” y que responde a “los delincuentes de siempre”.



A principios de febrero, Jones Huala presentó su libro “Entre Rejas, Antipoesía incendiaria” en Trevelin y defendió los sabotajes contra “la infraestructura del sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”. Si bien sostuvo que la RAM no tuvo la responsabilidad sobre los incendios originados, aseguró que los avala.