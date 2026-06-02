Destrozos en Supervisión de Escuelas: Provincia exigirá que los responsables paguen los daños ocasionados

En el marco de la protesta irregular que culminó con cinco policías heridos y tres personas detenidas, desde el Ministerio de Educación confirmaron que iniciarán sumarios administrativos contra los involucrados en los incidentes. Además, se impulsarán acciones para exigir la reparación de los daños ocasionados al patrimonio público. “Los violentos son responsables de esta situación y, más allá de las denuncias penales que correspondan, se actuará civilmente para que reparen y paguen los daños que le han producido al Estado provincial y a todos los habitantes de Chubut”, confirmó el ministro José Luis Punta.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, informó que iniciará sumarios administrativos contra los responsables de los destrozos ocasionados en el edificio de Supervisión de Escuelas de Comodoro Rivadavia, durante los incidentes registrados este martes por la mañana.

Detenidos y cinco policías heridos

Durante los hechos, protagonizados por un grupo reducido de manifestantes pertenecientes a una facción gremial que desconoció suspensión del paro, se produjeron daños en puertas, ventanas y otros sectores del establecimiento público.

Ante esta situación, fue necesaria la intervención de la Policía del Chubut para resguardar el edificio y restablecer el orden. Como resultado, tres personas fueron detenidas y cinco efectivos policiales sufrieron lesiones de distinta consideración mientras cumplían sus funciones.

Desde el Ministerio de Educación confirmaron que se exigirá a los responsables la reparación integral de los daños ocasionados al edificio público.

Asimismo, se informó que fueron los propios compañeros de trabajo de las personas sindicadas como autoras de los destrozos quienes denunciaron estos hechos, ocurridos en el marco de una medida de fuerza que se encontraba suspendida por la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo del Chubut el pasado 31 de mayo.

Acciones penales, civiles y administrativas

Por su parte, el ministro de Educación, José Luis Punta, anticipó que “no solamente se van a llevar adelante los sumarios correspondientes, sino también la aplicación de las sanciones que correspondan ante el accionar de un grupo minoritario que intentó ingresar por la fuerza al edificio, provocando daños en bienes que pertenecen a todos los chubutenses y poniendo en riesgo la integridad física de las personas que se encontraban en el lugar”.

“Los violentos son responsables de esta situación y, más allá de las denuncias penales que correspondan, se actuará civilmente para que reparen y paguen los daños que le han producido al Estado provincial y a todos los habitantes de Chubut”, concluyó el funcionario.