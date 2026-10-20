Destacan la importancia del Laboratorio Provincial de Salud Ambiental en el control de la calidad de aguas y alimentos

Fue en el marco de una visita que hicieron referentes de la cartera sanitaria chubutense, luego de mantener un encuentro de trabajo en la sede de la Dirección Provincial de Salud Ambiental (Una Salud). El Laboratorio Provincial se ha posicionado como centro de referencia en la Patagonia Sur en análisis microbiológicos, de toxinas marinas y de alimentos libres de gluten.

Funcionarios provinciales de la Secretaría de Salud del Chubut recorrieron el Laboratorio Provincial de Salud Ambiental, que funciona en la ciudad de Trelew, y coincidieron en destacar la importancia del centro en el cual ya se procesaron unas 8.500 muestras en lo que va de 2026 para garantizar el adecuado control de la calidad de las aguas y los alimentos en todo el territorio chubutense.

Los referentes de la cartera sanitaria chubutense visitaron la Dirección Provincial de Salud Ambiental (Una Salud), de la que forma parte el laboratorio, para participar de un encuentro que fue encabezado por la directora general de Coordinación de Programas de Salud, Valeria Nazar, y que permitió avanzar en la articulación e integración en temas estratégicos y transversales, así como diagramar líneas de trabajo para lo que queda del año.

Estuvieron presentes responsables e integrantes de los Programas Sumar+ e Incluir Salud, y de las Direcciones Provinciales de Patologías Prevalentes y Epidemiología; Maternidad, Infancia y Adolescencia; Promoción de la Salud y Salud Comunitaria; Salud Ambiental (Una Salud); Prevención y Asistencia de las Adicciones; Salud Mental Comunitaria; Atención Integral de las Personas con Discapacidad; Atención Primaria de la Salud; y Producción de Conocimiento, entre otros.

Luego de la reunión, los referentes sanitarios realizaron una visita guiada por el Laboratorio Provincial de Salud Ambiental, de la mano del director provincial de Salud Ambiental (Una Salud), Germán Marino, en la que fueron recibidos por las jefas de Microbiología, Mariela Flores, y de Fisicoquímica, Carla Jones, entre otros profesionales.

Centro de referencia en la Patagonia Sur

En el centro se realizan ensayos analíticos correspondientes a requerimientos de los Departamentos de Bromatología, Prevención de Riesgos Ocupacionales, Saneamiento Básico y Zoonosis, y de otras áreas de la cartera sanitaria.

Además, se prestan servicios arancelados a terceros (particulares y empresas, entre otros) y a numerosos organismos públicos, de carácter municipal, provincial y nacional, a través de convenios de colaboración.

Al respecto, el director provincial de Salud Ambiental (Una Salud), Germán Marino, explicó que gracias al desarrollo que ha tenido en los últimos años “nuestro laboratorio se ha convertido en el más importante de la provincia en cuanto al análisis de aguas y alimentos, y se ha posicionado como centro de referencia en la región Patagonia Sur en análisis microbiológicos, de toxinas marinas y de alimentos libres de gluten, recibiendo muestras no solo de la provincia de Chubut, sino también de Santa Cruz y Río Negro”.

Para ello, el centro cuenta con un equipo de trabajo conformado por siete profesionales (un doctor en Biología, dos bioquímicos, un licenciado en Química, un licenciado en Tecnología de los Alimentos, un licenciado en Biología y una Microbióloga), cinco técnicos especializados en análisis químicos y microbiológicos, y dos empleados administrativos.

Además, el laboratorio pertenece a la Red Nacional de Laboratorios Oficiales (RENALOA) de la República Argentina, es miembro de la Red Interamericana de Laboratorios Oficiales de Análisis de Alimentos (RILAA), y se desempeña en carácter de Laboratorio Reconocido en la Red SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).



