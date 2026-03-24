Después de seis años de espera, se habilitan nuevas conexiones de gas en Esquel gracias a la ampliación del Gasoducto Cordillerano

El otorgamiento de nuevas factibilidades para la conexión a la red de gas natural fue posible a partir de la finalización de obras estratégicas impulsadas por Chubut junto a Río Negro y Neuquén, financiadas con recursos propios. La incorporación de plantas compresoras permitió mejorar la presión del sistema y habilitar la futura conexión de más de 12 mil usuarios en 25 localidades de la región.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió el barrio Ceferino Alto de Esquel, donde comenzaron a concretarse las primeras conexiones de gas tras seis años sin factibilidad para nuevos usuarios, en el marco de una serie de obras que permitieron fortalecer el sistema de abastecimiento en toda la región cordillerana.

Las nuevas conexiones fueron posibles a partir de la ampliación y finalización del Gasoducto Patagónico Cordillerano, una obra desarrollada de manera conjunta entre las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, con financiamiento propio, que permitió incrementar la capacidad de transporte y mejorar sustancialmente la presión del suministro.

En ese sentido, el mandatario destacó que “esta obra permitió dar respuesta a una demanda histórica de muchas familias que durante años no pudieron acceder al gas, incluso en una región donde las temperaturas invernales hacen que este servicio sea esencial”.

Asimismo, remarcó que “la Patagonia fue y sigue siendo el motor energético del país, por lo que no podíamos permitir que hubiera familias atravesando inviernos sin acceso al gas”, y subrayó que “a partir de un esquema de trabajo conjunto entre provincias, con criterios de responsabilidad y planificación, pudimos concretar una obra que durante mucho tiempo estuvo paralizada”.

Mejora estructural del sistema

La obra incluyó la instalación de tres plantas compresoras, dos en Río Senguer y una en Gobernador Costa, lo que permitió optimizar el funcionamiento del sistema y garantizar nuevas factibilidades de conexión en distintas localidades de la región.

A partir de estos trabajos, se habilitó la incorporación futura de más de 12 mil nuevos usuarios en 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén, entre ellas Esquel, donde ya comenzaron a ejecutarse las primeras conexiones domiciliarias luego de seis años de restricciones.

Primeras familias conectadas

En el barrio Ceferino Alto, un total de 43 familias accedieron al servicio de gas natural tras años de espera, lo que les permitirá transitar el próximo invierno en mejores condiciones y con un suministro seguro y continuo.

La concreción de estas conexiones fue posible luego de que la empresa Camuzzi Gas del Sur otorgara la factibilidad del servicio, en función de la mejora en la capacidad operativa del sistema.

Sistema Cordillerano-Patagónico

El sistema de transporte y distribución de gas natural denominado “Sistema Cordillerano-Patagónico” se abastece desde Collón Curá, en la provincia de Neuquén, y desde Cerro Dragón, en Chubut, abarcando más de 1.700 kilómetros de cañerías.

Actualmente, el sistema abastece a 25 localidades de la región y a más de 120 mil usuarios. Las obras, impulsadas desde 2024 con fondos provinciales, permitieron reactivar y finalizar intervenciones clave sobre la traza del gasoducto, entre ellas la interconexión con el Gasoducto General San Martín, la instalación de plantas compresoras en Río Senguer y Gobernador Costa, y la construcción de la Planta Compresora Holdich.

Estas inversiones, que superaron los 50.600 millones de pesos, resultaron fundamentales para revertir la saturación que presentaba el sistema desde 2022 y garantizar un abastecimiento sostenido en toda la región.

A partir de estos avances, se prevé que durante el próximo invierno miles de hogares, instituciones públicas, hospitales y escuelas de la zona cordillerana cuenten con un suministro de gas más seguro, continuo y eficiente.



