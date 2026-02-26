Demoran a un matrimonio de Bariloche por robo en Parque Nacional Lago Puelo

Un matrimonio oriundo de Bariloche fue demorado el lunes tras protagonizar un robo dentro del Parque Nacional Lago Puelo. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad del área protegida, que cuenta con más de 30 dispositivos de monitoreo activos.

De acuerdo a la investigación, la pareja —acompañada por un bebé de pocos meses— rompió el vidrio de un vehículo y cortó con un arma blanca la lona de una camioneta para intentar sustraer objetos. Si bien no encontraron elementos de valor en la caja, sí se llevaron pertenencias del interior del rodado.

Horas más tarde, el vehículo fue interceptado en el control policial del puente Salamín, en El Hoyo. Allí se constató que la chapa patente colocada no correspondía al dominio del vehículo, configurando una infracción al artículo 289 del Código Penal por adulteración de numeración registral, además de los delitos de daño y robo.

La audiencia de control se realizó esa misma noche por disposición judicial, teniendo en cuenta la presencia de una mujer y un menor de edad: «Está filmado, así que las pruebas son difíciles de controvertir», indicó el fiscal, quien anticipó que la causa podría avanzar mediante un juicio abreviado.