Demanda por la deuda de Anses y obras estratégicas para Comodoro, ejes de la agenda de Torres en la ciudad

En su recorrida por la localidad de Comodoro Rivadavia, el gobernador se reunió con más de 300 jubilados de la ciudad, ante quienes detalló el estado de la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en relación con el reclamo por más de $50 mil millones que Nación adeuda a la caja previsional de Chubut. Además, confirmó gestiones con autoridades de PAMI para mejorar prestaciones y planteó la posibilidad de articular con el sistema provincial de salud. Previamente, abordó junto a vecinalistas de distintos barrios los avances de diversas obras clave de infraestructura, entre ellas el pluvial de descarga al mar, y relevó necesidades vinculadas a servicios públicos.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantuvo un encuentro con centros de jubilados y vecinalistas de Comodoro Rivadavia, donde relevó las necesidades de los distintos sectores y compartió avances en obras clave de infraestructura, así como también el estado actual de la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la deuda de más de $50 mil millones que Anses mantiene con la caja previsional provincial.

El primer encuentro tuvo lugar en la sede de la Asociación Vecinal Abel Amaya, junto a las comisiones directivas de ese barrio y de Moure y 30 de Octubre; mientras que la segunda reunión se desarrolló en el Centro de Jubilados y Pensionados del Petróleo y Gas Privado, ante más de 300 jubilados de toda la ciudad.

Obras y servicios públicos

Al respecto, Torres indicó que “dialogamos con los vecinalistas sobre la obra del pluvial de descarga al mar y escuchamos propuestas y planteos de primera mano”, y destacó “el trabajo conjunto con las asociaciones, que tienen un fuerte arraigo en la ciudad y cumplen un rol clave para que las soluciones lleguen a donde tienen que llegar”.

Trabajo conjunto y acompañamiento a jubilados

Sobre el encuentro con los centros de jubilados, el Gobernador explicó que “les transmitimos las novedades respecto de la demanda por la deuda histórica de Anses, además de las gestiones que vamos a realizar a través de PAMI, ya que recibimos muchos reclamos por prestaciones puntuales”.

Asimismo, confirmó que “dialogamos con autoridades de PAMI de Nación para poder avanzar en soluciones concretas, y también para poner a disposición el sistema provincial, mediante arancelamiento, como prestador”.

“Tengo una responsabilidad personal con muchos centros de jubilados que son nacionales, y no se puede hacer una distinción entre jubilados nacionales y provinciales, porque hay asimetrías muy profundas: somos todos chubutenses, más allá de si tienen PAMI o Seros”, expresó el mandatario.

En ese sentido, recordó que “mi primer cargo público fue al frente de PAMI, y lamentablemente el Estado ha sido históricamente ingrato con la tercera edad, la más afectada tanto en épocas de hiperinflación como en contextos de recesión, como el actual”.

“A nuestros jubilados hay que respetarlos y acompañarlos con políticas que se sostengan en el tiempo, garantizando sus derechos sin depender de decisiones coyunturales”, agregó.

“Gobernar en épocas de recesión implica administrar escasez y enfrentar dilemas complejos, pero en materia sanitaria los jubilados tienen que ser una prioridad”, sostuvo Torres, convocando a “seguir trabajando en conjunto”.

Deuda histórica de Anses

Por otra parte, el Gobernador destacó el acompañamiento de los centros de jubilados “a la demanda histórica que Chubut presentó ante Nación para recuperar una deuda de más de 50 mil millones de pesos, que no le pertenece al gobierno, sino a nuestros jubilados”.

En ese sentido, remarcó que “por primera vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos dio competencia”, y aseguró que “antes del final de nuestra gestión vamos a ganar esa batalla y recuperar esos fondos”.

“Lo más importante es que todos los jubilados de la provincia tengan los mismos derechos”, concluyó.

Recursos a disposición

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, señaló que “una de las principales preocupaciones planteadas por los centros de jubilados era cómo sostener estos espacios de contención y encuentro, por el rol fundamental que cumplen”.

En ese marco, destacó que “se avanzó en la sanción de la nueva Ley de Adultos Mayores y en el fortalecimiento del Consejo de Adultos Mayores, con recursos para garantizar su funcionamiento”.

Participantes

Del encuentro participaron representantes de los centros de jubilados Diadema; Jerárquicos Petroleros; Jubilados Oeste; Luchemos Juntos; Capital del Petróleo; AJURPE; YPF KM3; UOCRA; AJUPEMU MCR; Rada Tilly; Palazzo; Veteranos de Guerra; Jubilados en Lucha; Gobernador Fontana; Barrio Roca; Laprida; Próspero Palazzo; Don Bosco KM8; Ex Combatientes y Camioneros.

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