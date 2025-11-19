Declaran contenido el incendio en Epuyén

La buena noticia del dia, se dio a conocer tras la reunión operativa realizada sobre el cierre de la jornada de combate de hoy, lo confirmó Abel Nievas secretario de bosques de la provincia del Chubut.

Durante la jornada de hoy, se logró contener el avance del fuego en un 80% del incendio, por lo que las tareas para las próximas horas están proyectadas sobre el perímetro del área afectada, para en poco tiempo lograr controlar finalmente el evento ígneo.

Nievas destacó el trabajo en terreno de combatientes de las distintas instituciones( brigadas forestales y bomberos) , como asi también el apoyo areo del helibande; al tiempo que se encargó de resaltar el acompañamiento del municipio local y de la vecina localidad de El Hoyo que aporto maquinaria y recurso humano.

El intendente Contreras, ante la temporada complicada que se avizora, llamó a la toma de conciencia y cuidado de toda la población respecto al manejo del fuego, evitando actos de negligencia.