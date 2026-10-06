De la recuperación a la actividad: Torres destacó el ingreso del primer buque al renovado Astillero de Comodoro

El “Marcala 1” ya se encuentra amarrado en el puerto para iniciar las primeras tareas de reparación, concretando uno de los objetivos de la política de desarrollo naval impulsada por el Gobierno provincial. El potero ingresará definitivamente al Astillero tras la inauguración del SyncroLift, prevista para el 18 de diciembre. La recuperación de la infraestructura y la Ley de Promoción de la Industria Naval forman parte de una estrategia destinada a convertir a Comodoro Rivadavia en un polo competitivo para la reparación y mantenimiento de embarcaciones, con más inversiones y empleo local.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, destacó el ingreso al Puerto de Comodoro Rivadavia del primer buque que será sometido a tareas de reparación en el Astillero local, marcando un nuevo hito en el proceso de recuperación de una infraestructura estratégica impulsado por la actual gestión provincial.

Se trata del pesquero fresquero y tangonero “Marcala 1”, de bandera argentina y procedente del Puerto de Mar del Plata, que cuenta con una eslora de 52,90 metros y una manga de 10 metros. La embarcación ya se encuentra amarrada y comenzó a ser intervenida mientras avanzan los trabajos necesarios para completar el sistema que permitirá trasladar los buques fuera del agua.

La llegada de la primera embarcación representa un avance concreto en el objetivo planteado por Torres de recuperar el Astillero después de años sin actividad y transformarlo en un activo estratégico para el desarrollo industrial, logístico y naval de la Patagonia, con capacidad para prestar servicios a sectores como la pesca y la actividad marítima.

“Gracias a la Ley de Fomento a la Industria Naval en Chubut, hoy el astillero emblema de Comodoro Rivadavia recibió a su primer barco. Y estamos muy cerca de subir a tierra al primer potero”, remarcó Torres.

En el mismo sentido, agregó: “Comodoro Rivadavia se está consolidando como un polo naval patagónico con capacidad de competir, atraer más inversiones y sostener la actividad durante todo el año. Este astillero permitirá generar más trabajo y más competitividad sobre la base de ventajas logísticas y fiscales. Es un paso clave para consolidar un polo naval patagónico”, remarcó el mandatario.

El arribo al astillero del “Marcala 1”

La administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, confirmó que los trabajos sobre la embarcación se desarrollarán de manera progresiva y comenzarán con aquellas intervenciones que pueden realizarse mientras permanece amarrada al muelle.

La primera etapa estará destinada a preparar la embarcación para realizar una inspección integral y determinar con precisión las reparaciones necesarias. Para ello, se retirarán distintos elementos, incluidas las artes de pesca, lo que permitirá además alivianar el buque y facilitar las intervenciones.

Mientras el “Marcala 1” permanezca en el muelle de ultramar, se avanzará con todos los trabajos que puedan ejecutarse sin necesidad de retirar la embarcación del agua.

La segunda etapa comenzará una vez que esté terminado el sistema de rieles. En ese momento, el buque podrá ser elevado mediante el SyncroLift y trasladado hacia el área de reparación, donde se realizarán las intervenciones sobre el casco y los demás sectores que actualmente permanecen sumergidos.

Recuperación de una infraestructura estratégica

El ingreso del primer buque se produce mientras continúa la recuperación integral del Astillero de Comodoro Rivadavia, un proceso impulsado por el Gobierno provincial para devolverle capacidad operativa y adaptarlo a los requerimientos actuales de la industria naval.

Luego de la adjudicación de la concesión en marzo de 2025, se avanzó en la recuperación de las dos naves principales, el recambio integral de chapas y la incorporación de equipamiento, maquinarias y servicios necesarios para la operación del establecimiento.

También se desarrollan trabajos en las nuevas vías de transferencia y gradas destinadas a la operación de buques. El proyecto contempla la instalación de 456 pilotes para permitir el desplazamiento de las embarcaciones durante las distintas etapas de ingreso, reparación, mantenimiento y botadura.

En paralelo, se avanzó en la recuperación del SyncroLift, pieza fundamental para elevar los buques desde el agua. Según precisó Hernando, la inauguración del SyncroLift está prevista para el 18 de diciembre, en conjunto con el resto de las obras que se están realizando en el Astillero.

Una política para recuperar la industria naval

La reactivación del Astillero se enmarca en una política más amplia impulsada por Torres para desarrollar la industria naval en Chubut, diversificar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades de empleo.

En ese sentido, la Provincia aprobó un Régimen de Incentivo, Promoción y Desarrollo de la Industria Naval orientado a generar mejores condiciones para la radicación y el crecimiento de empresas vinculadas con la construcción, reparación, transformación y mantenimiento de embarcaciones.

La iniciativa contempla a astilleros, talleres navales y estudios de ingeniería naval radicados en Chubut, además de los usuarios de sus servicios, y busca facilitar también la participación de PyMEs locales, promover nuevas inversiones y fortalecer la capacitación de mano de obra especializada.

Más actividad, servicios y empleo para Comodoro

La recuperación del Astillero de Comodoro, tras 20 años de abandono, complementa la actividad portuaria con nuevos servicios de reparación y mantenimiento, generando movimiento económico y oportunidades para trabajadores y empresas proveedoras de la región.

El ingreso del “Marcala 1” constituye así el primer resultado operativo de este proceso: mientras continúan las obras necesarias para alcanzar la capacidad integral del Astillero, ya comenzaron las tareas sobre la primera embarcación que será reparada en sus instalaciones.

De esta manera, la recuperación de la infraestructura, el nuevo marco de promoción de la industria naval y el comienzo efectivo de las reparaciones confluyen en una estrategia impulsada por el Gobierno de Torres para convertir al Astillero de Comodoro Rivadavia en una herramienta de desarrollo productivo, generación de empleo y competitividad regional.

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