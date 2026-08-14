Daniel Scioli impulsó el turismo deportivo durante el Travel Sale 2026

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, encabezó el lanzamiento oficial de Travel Sale 2026, el evento que brinda oportunidades para viajar que estará disponible del 24 al 30 de septiembre. En este marco, Scioli destacó las posibilidades del turismo deportivo en nuestro país y confirmó su participación en el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo en México.

“El turismo deportivo es una gran oportunidad para la Argentina. Por eso, vamos a estar presente junto a la Ciudad de Buenos Aires en el Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo de México, que se realizará del 7 al 9 de septiembre, con el objetivo de captar eventos deportivos internacionales que nos permitan romper la estacionalidad, atraer visitantes y movilizar a todos los sectores vinculados al turismo”, aseguró Scioli sobre esta rama que concentra aproximadamente el 10% del gasto global en turismo.

Durante el evento realizado en el auditorio de la Secretaría de Turismo, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes estuvo acompañado por el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; el presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá; y el coordinador de Travel Sale, Martín Romano.



“Argentina tiene capacidad, infraestructura y talento para seguir posicionándose como sede de grandes eventos deportivos internacionales, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires que está preparando su Autódromo con un concepto moderno y de usos múltiples para recibir el año que viene al Moto GP y quedar en condiciones de poder albergar a la Fórmula 1”, destacó Scioli, Y agregó: “La sinergia público privada es el camino. Este año vamos a ser sede de los Juegos ODESUR en la provincia de Santa Fe y varios eventos internacionales; y también vamos por los Juegos Panamericanos Junior 2029”.

Este año, Argentina recibirá más de 5000 personas de 15 países en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se realizarán del 12 al 26 de septiembre en Rosario, Rafaela y Santa Fe. Además, nuestro país será sede por primera vez del Mundial de Pelota Vasca, que tendrá el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) como una de los escenarios del 15 al 24 de octubre, como así también el Mundial de Canotaje de Maratón en Gualeguaychú, del 19 al 25 de octubre, el de Billar en Marcos Juárez, del 26 al 30 de agosto.

Para finalizar, invitó a las agencias de viajes a “trabajar junto al Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), en la promoción y captación de nuevos eventos deportivos, articulando esfuerzos y generando una estrategia conjunta entre el sector público y el privado”.