Cumbre Federal de Logística: Torres destacó el acuerdo de competitividad de Chubut como modelo para impulsar inversiones

El mandatario compartió un panel sobre el futuro energético con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y representantes de las principales operadoras hidrocarburíferas. Durante su exposición, destacó el trabajo conjunto entre Nación, Provincia, empresas y sindicatos para fortalecer la Cuenca del Golfo San Jorge, y puso en valor las inversiones destinadas a mejorar la infraestructura portuaria y energética.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, disertó en la Cumbre Federal de Logística 2026, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que se desarrolló este viernes 16 de octubre en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

El mandatario integró el panel “Hidrocarburos: Logística para el Futuro Energético”, junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; el Chief of Staff de Pan American Energy (PAE), Juan Martín Bulgheroni; el vicepresidente de Supply Chain de Tecpetrol, Guillermo Murphy; y el vicepresidente de Supply Chain de YPF, Walter Actis.

Se trata de la segunda edición del encuentro, que reúne a los principales actores del sistema logístico para analizar los desafíos actuales y las oportunidades que ofrece el desarrollo de la infraestructura y la conectividad para potenciar las economías regionales.

Fortalecer la competitividad

Durante su exposición, Torres señaló que “para no volver a cometer los errores del pasado, principalmente en una cuenca como la del Golfo San Jorge, es importante entender dónde se falló y qué se puede mejorar”.

En ese sentido, sostuvo que “la Cuenca nos presentó un desafío enorme, que es cómo ralentizar su declive, estabilizarlo o revertirlo en el mejor de los casos, para ser lo suficientemente competitivos, más allá de un esquema de alivio fiscal, baja de regalías y del compromiso de Nación sobre los derechos de exportación, donde los gremios también se comprometieron a operar de manera más eficiente, y las operadoras a reinvertir ese dinero”.

“La logística es clave para fortalecer la competitividad del sector”, aseguró el titular del Ejecutivo, destacando que “en nuestra provincia hemos hecho una gran inversión para dragar el puerto de Comodoro Rivadavia y darle escala a la importación de polímeros, que después de haber eliminado sus aranceles, logramos que sean lo suficientemente rentables para que venga el primer RIGI convencional de la Argentina, que apunta a la recuperación terciaria”.

En esta línea, el mandatario aseguró que “ese puerto va a tener una dinámica que nunca tuvo, porque siempre estuvo abocado al sector pesquero, y ahora va a tener un rol muy importante vinculado a la logística y la exportación de polímeros”.

Infraestructura y desarrollo productivo

Por otra parte, el Gobernador planteó que “más allá del diagnóstico, tenemos que entender que nosotros perdimos una oportunidad enorme en una cuenca que, durante los últimos cien años, generó más de 300 mil millones de dólares en hidrocarburos, y en una brecha de tiempo donde el valor de un commodity fundamental, que es el precio del barril, estaba prácticamente como ahora, hubo una política electoralista o demagógica con el famoso ‘barril criollo’ que nos hizo perder miles de millones de dólares que deberían estar en esas rutas nacionales que hoy son un desastre y son un problema no solo para la logística, sino para la seguridad de todos los que las transitan”.

“Hoy, con creatividad, logramos un Convenio de Compensación de Deuda que nos permite hacernos cargo de esas rutas, y se están ejecutando como corresponde”, resaltó Torres, agregando que “ese acuerdo nos permitió como provincia desendeudarnos totalmente de la Nación haciendo obra pública, y nos invita a pensar a futuro cómo vamos a seguir manteniendo esas rutas para que esto no vuelva a suceder”.

Sobre este punto, mencionó que “la discusión termina siendo sobre los derechos y obligaciones de las provincias, de las empresas que invierten, y del costo de oportunidad de no tener la posibilidad de sacar rápido esos recursos en un contexto donde el mundo demanda lo que tenemos, además del precio de esos commodities que está altísimo”, y aseguró que “si hoy contáramos con toda esa infraestructura, la Patagonia estaría aportando mucho más que la Pampa Húmeda”.

“Hubo un atraso importante en el que no podemos volver a caer, y no pasa solamente por el gasoducto o el acueducto; también necesitamos transporte de energía”, precisó.

Transporte energético y conectividad

El titular del Ejecutivo expresó que “hoy escuchábamos con alegría la reactivación de las represas de Santa Cruz, pero me pregunto cómo se va a poder transportar esa energía si no están las líneas de alta tensión”, y agregó que “podríamos, incluso, quintuplicar la cantidad de capacidad instalada que hoy tienen los parques eólicos en la región centro de la Patagonia, que cuenta con los mejores rindes de viento del mundo, pero faltan líneas de transporte”.

Asimismo, el Gobernador sostuvo que “también tenemos que preguntarnos cómo podemos ser más competitivos aprovechando las vías fluviales de cabotaje, que hasta el momento están muy desaprovechadas, por lo que tenemos que recorrer kilómetros y kilómetros, encareciendo mucho más la exportación de esos productos”.

Recursos, infraestructura y federalismo

“Soy optimista, porque veo que se puede aprender de los errores del pasado sin caer en la demagogia de, bajo premisas de ‘soberanía energética’, condicionar a las provincias productoras de hidrocarburos, porque toda esa riqueza que se generó durante tanto tiempo tiene que verse reflejada en infraestructura y en la calidad de vida de la ciudadanía”, mencionó Torres.

A su vez, remarcó que “no podemos permitir que existan pueblos sin gas en provincias que han aportado tanta riqueza”, y aseguró que “en esa coherencia desde lo discursivo a lo que verdaderamente se hace, el CFI tiene un rol muy importante, porque en última instancia es una discusión técnica, federal e incómoda, pero hay que darla porque hoy los recursos están, la cuestión es cómo se ejecutan o si se subejecutan”.

“Este es un tema central, porque si tenemos una matriz fiscal que contempla asignaciones específicas, entre otras cuestiones para el mantenimiento de rutas, y el rol del Estado nacional es la macroeconomía, las relaciones exteriores y la seguridad interior, me pregunto qué hacemos con esas asignaciones, cómo podemos eliminarlas o bien ser más pragmáticos y traspasar las competencias y obligaciones con los recursos necesarios, que hoy están”, manifestó el titular del Ejecutivo.

“De esa manera, vamos a poder aprender de los errores del pasado, y lograr esa revolución que necesita nuestro país, que es la revolución de la competitividad, donde la logística cumple un rol esencial”, indicó.

Acuerdo de Competitividad e inversiones

En otro tramo de su exposición, Torres se refirió a las inversiones vinculadas al petróleo no convencional y sostuvo que “la inversión más incipiente y que más expectativas genera tiene que ver con cinco pozos exploratorios hacia el no convencional, donde hay una ventaja comparativa basada en que toda la inversión en gasoductos y acueductos ya está hecha, lo cual aceleraría los tiempos”.

En tal sentido, señaló que “la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, sobre todo para la recuperación terciaria, acelera los tiempos y hace que podamos revertir el declive en algunas áreas de nuestra cuenca madura, permitiendo lograr inversiones de más de 1.000 millones de dólares con una perspectiva a mediano y largo plazo”.

En ese marco, puntualizó que “hay muchas posibilidades de extender la vida de la cuenca convencional, hasta tanto el no convencional sea una realidad; hoy la expectativa es muy buena, pero hay una brecha de tiempo en la cual tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para sentarnos en una mesa y, en lugar de correr detrás de la competitividad, hacer lo que hicimos en Chubut, que es reunir al Gobierno nacional, las operadoras, el Gobierno provincial y los gremios para analizar la realidad y ver cómo ser verdaderamente competitivos para lo que necesita la Argentina”.

“Estamos hablando de sectores incluso de distintos colores partidarios, con los cuales pudimos sentarnos y firmar y ratificar un Acuerdo de Competitividad que venimos sosteniendo hace dos años y medio, y en gran medida gracias a eso, nuestra cuenca hoy tiene mucho potencial desde lo geológico, pero también desde la previsibilidad, la paz social y la posibilidad de invertir y que nadie pueda venir a cambiar las reglas del juego”, sostuvo el Gobernador.

Integración regional

“Todo esto, que debería ser lo ‘normal’, hoy es algo innovador y tenemos que celebrarlo, porque nunca es tarde para hacer las cosas bien y demostrar que, de esta forma, se obtienen resultados concretos”, señaló Torres, destacando “la colaboración fundamental de los estados subnacionales, es decir, de las provincias”.

Asimismo, el mandatario recordó que “junto a Alberto Weretilneck de Río Negro, financiamos en conjunto las líneas de media tensión para conectar a las dos provincias, en una región que no distingue jurisdicciones”, y remarcó que “junto a Río Negro y Neuquén, también logramos en conjunto el empalme del Gasoducto Cordillerano con el Gasoducto San Martín, que es una obra fundamental y estratégica para toda la Patagonia, que va a permitir entre otras cosas que más de 12 mil familias tengan acceso al gas”.

“Esta obra se hizo con creatividad, en un momento donde sobran los ‘agoreros de la desgracia’ y donde nosotros tenemos todo para ser lo suficientemente optimistas y, de una vez por todas, dar vuelta la página, ponernos de acuerdo y trabajar en serio para lograr la competitividad que necesita la Argentina”, concluyó el Gobernador.

Infraestructura, logística e integración

La Cumbre Federal de Logística, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), es un espacio de encuentro e intercambio estratégico que reúne a gobernadores, funcionarios públicos, especialistas, empresas y operadores logísticos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, la conectividad territorial y la competitividad de las economías regionales argentinas.

En esta segunda edición, el encuentro contó con paneles de debate y diálogos institucionales orientados a analizar los principales desafíos operativos y de planificación a largo plazo, entre ellos la eficiencia en la distribución urbana y el comercio electrónico, las necesidades de transporte y almacenamiento de las cadenas agroexportadoras, la infraestructura necesaria para el crecimiento de la actividad hidrocarburífera y la integración de tecnología, inversiones y capital humano en el sistema logístico nacional.



