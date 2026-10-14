Culminaron los trabajos de limpieza y prevención en la cisterna de Currumahuida



La municipalidad de El Hoyo continúa con las tareas del Programa de Mitigación, Manejo de Combustibles y Silvicultura Preventiva», realizado en conjunto con la Secretaría de Bosques, a partir del cual se finalizó la limpieza, apertura y ensanchamiento de los caminos desde la cisterna de Currumahuida hasta el sector de La Zeta de la Ruta A34.

Esta es la segunda etapa de una acción que se está llevando en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de generar cortafuegos en zonas clave, al tiempo que se buscó ensanchar caminos para vehículos de emergencia y reducir material combustible de cara a la nueva temporada de verano.

En esta oportunidad se cubrieron 1.5 kilómetros, con una cuadrilla que realizó raleo, poda, desmalezamiento y reducción de material combustible fino.

La conclusión de estas tareas preventivas permitirán evacuaciones más seguras y circulación de vehículos de emergencia en caso de ser necesarios.

Se seguirá avanzando con el apeo de árboles con riesgo, la limpieza de interfase urbano-forestales, debajo de transformadores en Pedregoso y la murra y mosquetal en la salita de la zona.

Desde el área de ambiente, recordaron la importancia de mantener los frentes limpios, tarea que es responsabilidad del vecino frentista, ya que de esta forma se puede generar un espacio defendible más seguro para los combatientes de incendios y se reduce significativamente el riesgo de propagación de incendios.