Cuatro hombres irán a juicio por un robo agravado

La acusación por un robo agravado ocurrido el 16 de julio en El Bolsón avanzará a juicio. El hecho fue calificado como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en calidad de coautores. Además, a pedido de la Fiscalía, se prorrogó por 60 días la prisión preventiva que cumplen los imputados.

Durante la audiencia de control de acusación, la fiscal Yamila Vera sostuvo que la víctima circulaba en bicicleta por la vía pública cuando habría sido interceptada por varias personas, agredida físicamente y despojada de su teléfono celular.

Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, los cuatro acusados actuaron de manera coordinada para concretar el robo.

Para sostener su planteo, la Fiscalía ofreció prueba testimonial, documental, médica y pericial, además de registros de cámaras de videovigilancia e informes elaborados por el Cuerpo de Investigación Judicial.

Por su parte, el defensor adjunto penal Nelson Vigueras presentó una versión diferente acerca de las circunstancias en las que se produjo el episodio y cuestionó la participación de sus asistidos. En ese marco, ofreció prueba testimonial y otros elementos para sostener su teoría del caso.

El juez de juicio Bernardo Campana realizó el control de la prueba presentada por las partes y dispuso que el caso avance a la instancia de juicio. En consecuencia, se solicitará a la Oficina Judicial que fije la fecha del debate y conforme el tribunal que corresponda de acuerdo con la pena pretendida.

Finalmente, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y prorrogó por 60 días la prisión preventiva de los cuatro imputados. Durante ese plazo, las partes continuarán trabajando sobre la posibilidad de alcanzar una solución consensuada, sin perjuicio de la continuidad del proceso.