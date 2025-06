Crimen de Rafael Nahuel: condenaron a cinco prefectos por exceso en la legítima defensa

El juicio, llevado adelante por los magistrados Alejandro Silva, Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava, duró más de tres meses, tuvo audiencias públicas y orales y la sentencia estuvo acorde a la hipótesis de la fiscalía, que había considerado que los agentes debían ser condenados por un homicidio en exceso de la legítima defensa y no, como lo consideraron las querellas, una pena de prisión perpetua por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.

Cavia, además del tiempo que pasará en prisión, fue inhabilitado para ejercer alguna función pública por ocho años. Sus compañeros, en tanto, recibieron el mismo castigo pero por siete años. Sin embargo, de momento los prefectos no irán a prisión hasta que el fallo quede firme por otras instancias. El Tribunal ordenó que los condenados no pueden abandonar el país ni ausentarse de sus domicilio por más de 24 horas, salvo que sean autorizados por los jueces, y presentarse todos los meses, como lo hicieron hasta ahora, ante la División de Unidad Operativa Federal de San Isidro.

El fallo fue conforme al pedido de la Fiscalía, representada por Rafael Alberto Vehils Ruiz y Juan Manuel García Barrese, que habían pedido cinco años de prisión para los cinco albatros, por el “exceso en legítima defensa”. El Ministerio Público dio por acreditado que aquel mediodía del 27 de noviembre de hace seis años hubo un enfrentamiento con armas de fuego entre los prefectos y algunos jóvenes mapuches, y que los agentes federales sobrepasaron los límites que impone el protocolo de acción.

Las querellas, representadas por la secretaría de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y abogados particulares de la familia Nahuel, habían considerado que no existían pruebas fehacientes para confirmar el enfrentamiento armado y por eso pidieron penas de prisión perpetua para todos. En tanto que las dos defensas que representan a los prefectos habían reclamado al Tribunal la absolución por considerar que actuaron en legítima defensa, sin excesos y en defensa de una agresión armada.

Ese fue el argumento que desde el primer día sostuvo la por entonces ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. “Esta situación ocurrió en el marco del una acción legal, legítima, totalmente enmarcada en la ley, frente a una acción ilegal, violenta e inaceptable para la democracia de un pueblo que quiere vivir en paz”, había dicho en una conferencia de prensa junto al ex ministro de Justicia Germán Garavano.

La Justicia, este miércoles, no le dio la razón a Bullrich quien, según información extraoficial, retomaría la gestión de la cartera de seguridad en el inicio del gobierno de Javier Milei.

Lo cierto es que durante las pericias químicas posteriores al hecho, se había encontrado rastros de pólvora tanto en el cuerpo de Nahuel como de los dos jóvenes de la comunidad que fueron detenidos posteriormente, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca.

“La teoría de Bullrich y de las defensas de los prefectos es que hubo un enfrentamiento armado y que los Albatros se defendieron de manera legítima. Durante todo el juicio no se pudo probar el arma de los mapuches. No se encontró nunca un arma que no sea la de los prefectos. En el allanamiento dos días antes del crimen, hecho por la Policía Federal, tampoco se encontró ningún arma de fuego. Y después de la muerte de Rafa, tampoco. Cuando se hace la inspección ocular 12 días después del crimen se encuentran 31 vainas servidas, todas 9 milímetros de Prefectura”, había comentado a Infobae semanas atrás Mariano Przybylski, abogado de la secretaría de DD.HH.