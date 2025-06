Costelho , la cooperativa de nuestro pueblo cumplio 40 años

Hoy, hace 40 años, un grupo de vecinos hizo historia en nuestro pueblo. Cuando las grandes empresas no se acercaban a invertir en la comunicación tan necesaria para los habitantes de El Hoyo, fueron los propios pobladores los que decidieron cambiar el rumbo.

Las cuatro décadas no solo incluyen avances tecnológico, redes, conexiones. Contiene lazos cooperativos, la fuerza de un pueblo que quería crecer y desarrollarse, trabajo. La historia tiene compañerismo, trabajo y esfuerzo.

Gracias al trabajo de quienes imaginaron esta Cooperativa, la sostuvieron y la hicieron crecer. Eva, una de sus trabajadoras, lo dijo en una de las entrevistas que hizo el equipo en conmemoración a los 40 años de la Cooperativa para rememorar la historia: “La cooperativa no solo me dio trabajo, me permitió quedarme en mi pueblo, formarme, aportar algo”. Su historia, como la de tantas mujeres y hombres, habla del rol social de Costelho como generadora de empleo digno y formal en El Hoyo.

También Fabián Rosales, con más de 30 años en la institución, lo indica en una emotiva nota: “Este fue mi único trabajo formal, y para mí es como mi segunda casa. Mi casa. Uno a la cooperativa la lleva adentro”. Su relato revive aquellos primeros años donde colocar una línea telefónica era un acontecimiento y donde conectar a un vecino con El Bolsón era abrirle una ventana al mundo.

Lo mismo transmite “Toto”, cuando recuerda los comienzos, los días en que no había infraestructura, pero sí convicción. “Ninguna empresa iba a venir a invertir acá. Las grandes firmas apuntaban a las ciudades. Nosotros teníamos que hacerlo por nosotros mismos”. Y lo hicieron. Con cintos linieros, trepadores y una voluntad inquebrantable, llevaron comunicación a donde no había nada.

Hoy, Costelho no solo sigue brindando telefonía e internet. Se renueva, apuesta a la transformación digital, a la televisión on demand, a un segmento de noticias denominado Costelho TV en donde prioriza la información local para la gente de nuestro Pueblo que sale en el noticiero de la Comarca y se difunde mediante Sensa TV.

Costelho, como dice su mensaje institucional, es “nuestra cooperativa”. Porque es la cooperativa del Pueblo. Porque es parte de cada casa, cada negocio, cada historia de El Hoyo y más allá también. Porque apostó al desarrollo local cuando nadie más lo hizo. Y porque sigue eligiendo crecer de la mano de su comunidad.

En estos 40 años, se consolidó como mucho más que un servicio: es una familia. Un espacio de trabajo cooperativo, de participación, de confianza mutua. Agradecer a sus fundadores, a cada presidente y consejero o consejera, a cada trabajadora y trabajador, es también agradecer a todo un pueblo que creyó en la potencia de lo colectivo.