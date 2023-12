Coopetel presta una mejor tecnología en el Barrio Arrayanes y deja atrás el servicio de ADSL

Ante el objetivo de garantizar una mejor calidad de conectividad, la cooperativa impulsa distintas estrategias para dejar atrás la conectividad por ADSL para migrar a tecnologías que garantizan mayor velocidad y estabilidad de navegación como lo son la Fibra Óptica o el Internet por Cable Módem, servicios disponibles según la ubicación geográfica de los usuarios en el casco urbano de El Bolsón.

El Barrio Arrayanes es uno de los primeros sectores que atraviesan esta migración que buscaba ser progresiva. Sin embargo, un nuevo robo del cableado de cobre producido el sábado pasado por la madrugada aceleró los tiempos. Como consecuencia, Coopetel levantó cerca de 600 metros del tendido y prioriza el cambio de tecnología para los usuarios afectados que ya realizaron el trámite.

“En octubre se informó a todos los usuarios que aún contaban con ADSL en el Arrayanes que debían migrar de Tecnología ya que no se brindaría más soporte del servicio, incluso se lanzó una promoción que permitía acceder a la migración sin costo en noviembre. Lamentablemente sufrimos un nuevo robo y la resolución de no reponer el cableado de cobre ya estaba determinada”, explicó el presidente de Coopetel, Marcelo Contardi.

“Ante esta situación, se definió darle máxima prioridad, entre los más de 100 trámites en proceso, a los cambios de tecnología solicitados por usuarios del Arrayanes que se quedaron sin servicio como consecuencia del robo. Verificamos que son 6 los que ya tienen servicio, cerca de 8 los usuarios pendientes del cambio y hay otras siete personas que no iniciaron aún el trámite. Hay un equipo de técnicos destinado específicamente para esta tarea”, agregó.

Se trata del séptimo robo de cable de cobre producido en los últimos dos años y medio, estos robos provocaron que el servicio se degrade cada vez más. Además, representaron para la cooperativa grandes costos de reposición de un servicio que va camino a la obsolescencia. A partir de la necesidad de garantizar un servicio de calidad, se busca dejar atrás el ADSL mediante promociones, aumentos de velocidades sin costo y ampliaciones de Fibra Óptica e Internet por Cable Módem, servicios que se corresponden con la velocidad de conectividad que requiere el uso de Internet actual.

Gracias a esto, durante el 2022 se logró apagar la primera central de ADSL y cada mes la cooperativa registra un número significativo de cambios de tecnología. Entre otras ventajas, la Fibra Óptica presenta mayor velocidad de navegación, mejor calidad en la conectividad, buen funcionamiento en varios dispositivos en simultáneo. Además, la conectividad no se ve afectada por condiciones climáticas como lluvia, nieve o calor. La conexión tampoco se ve afectada por interferencias electromagnéticas.