Coopetel participó de una instancia de mediación para recuperar los euros faltantes

Se realizó una audiencia de conciliación en la que Coopetel buscaba recuperar los euros que fueron sustraídos de la cooperativa. Luego de que la única imputada, una ex consejera y reconocida comerciante de El Bolsón, fuera absuelta en sede penal, desde Coopetel se analiza iniciar una demanda civil.

“Finalizada la instancia penal, se inició la vía civil. En el día de ayer terminó la mediación previa y obligatoria que precede a la acción judicial y actualmente se está analizando la viabilidad de la acción”, explicó Matías Vera Figueroa, abogado de la cooperativa.

“Se trató de una audiencia de mediación que tuvo por objeto recuperar los 7800 euros que desaparecieron. Quienes tuvieron responsabilidad civil en el faltante de dinero podían en esta instancia acordar su restitución. Hay una ex consejera que fue absuelta pero eso no exime de que hayan habido otras instancias de responsabilidad. Este es otro paso más para la recuperación del faltante de euros”, explicó Marcelo Contardi, presidente de Coopetel.

“Recordemos que Coopetel se administra con distintas gestiones de consejos que son electos en las Asambleas Ordinarias de la cooperativa y este hecho sucedió cuando ninguno de los actuales consejeros éramos parte de la administración. Es más, este hecho fue uno de los motivos por el cual nos presentamos con una lista, no puede desaparecer este capital de la noche a la mañana y que no haya consecuencias”, agregó.

Marcelo Contardi: “Vamos a recuperar los Euros”

En el marco del 54° aniversario de Coopetel, el presidente anunció ante el público presente que se había iniciado una demanda civil para recuperar los 7800 euros, ya que era una determinación de este Consejo recuperar el capital faltante.



“Hay un hecho que fue vergüenza para Coopetel, y que no puede volver a ocurrir nunca más, y la entidad no va a perder esa plata por más que no se hayan encontrado culpables penalmente, pero si vamos a recuperar el dinero”, aseguró Contardi.

Cronología de los hechos

La fiscalía a cargo del Dr. Arrién había imputado a una ex consejera de Coopetel por el faltante de los 7.800 euros de la cooperativa basado en el artículo 45 del código penal, específicamente en el inciso 7 del artículo 173, sustentando su argumento en testimonios recabados durante el proceso judicial, así como en las discusiones sostenidas durante la audiencia con miembros de la cooperativa local.

Sin embargo, las pruebas no fueron contundentes para el juez de Bariloche, Sergio Pichetto, que absolvió a la ex-consejera. La fiscalía y la querella (Coopetel) impugnaron esa sentencia y luego los jueces del Tribunal de Impugnación de la Provincia desestimaron los recursos, por lo que la absolución sigue en pie.

Se le atribuía a la imputada haberse apropiado de 7.800 euros pertenecientes a la cooperativa, los cuales fueron recibidos como depósito de garantía por contratos de locación suscritos entre Coopetel y un tercero.