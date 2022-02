Coopetel El Bolsón Ltda incorporó a su estructura de servicios y productos a Cable Visión Sur

A partir de este martes, cable visión sur El Bolsón, pasó a formar parte de la estructura de Coopetel Ltda , de esta manera de cooperativa incorpora a sus servicios y productos la comunicación y difusión televisiva.

La cesión de dicha Pyme, se dio tras largo tiempo de negociaciones con el propietario de la misma, la cual llegó a buen puerto con la asunción de la nueva comisión directiva de Coopetel El Bolsón Ltda, con Marcelo Contardi como presidente.

Contardi al realizar el anunció, destacó que entre las condiciones acordadas con hoy el ex dueño de cable visión sur , German Lens , figura la incorporación de todo el staff laboral de dicho medio de comunicación a la planta de empleados de Coopetel. Asegurando en tal sentido “Nosotros al recurso humano no lo vemos como un costo, sino como motor real para el funcionamiento de una empresa, compartimos con German su visión de sostener, consolidar y mejorar la situación laboral de todas las personas que allí desarrollan tareas “.

Por otra parte se indicó que la transferencia de dicho equipo de trabajo no implica costo ni derogaciones adicionales para Coopetel, ya que los costos operativos están garantizados.

TV Cable: Apuntan a crecer como operador comarcal

Consultado el presidente de Coopetel, sobre cómo se proyecta el crecimiento paulatino de TV Cable, respondió “apuntamos a consolidar al cable como un operador comarcal, aun no estamos en línea directa de anunciarlo, pero estamos en ese camino… queremos tener reuniones con los distintos actores regionales para ir charlando sobre eso, cooperativas, municipios y así poder avanzar “.

Además detalló que en materia de producción de contenidos, la idea es difundir principios cooperativos, y acercar la herramienta de comunicaron a los distintos sectores productivos, turísticos, económicos en general, y de formación especialmente los ligados a la actividad audiovisual.

Así mismo se señaló que en la cesión de cable visión sur, además del servicio televisivo contempla también el traspaso a Coopetel El Bolsón Ltda de usuarios de internet por fibra óptica brindado por dicha Pyme hasta este lunes.