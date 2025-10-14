CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA APAD N.O.

La Asociación Padres y Amigos de Personas con Discapacidad del Noroeste del Chubut ( APAD NO) convoca a los señores asociados a celebrar la asamblea ordinaria, la cual tendrá lugar el día 15 de noviembre de 2025 ,a las 10 hs en la sede de Epuyén sita en las calles Los Picaflores y las Araucarias donde funciona el Taller Fábrica de Alfajores Epuyén.

La Asociación Padres y Amigos de Personas con Discapacidad del Noroeste del Chubut ( APAD NO) convoca a los señores asociados a celebrar la asamblea ordinaria, la cual tendrá lugar el día 15 de noviembre de 2025 ,a las 10 hs en la sede de Epuyén sita en las calles Los Picaflores y las Araucarias donde funciona el Taller Fábrica de Alfajores Epuyén.

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

1° elección de dos asambleístas para firmar el acta junto con el presidente y la secretaria

2° elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de cuentas.

Conforme con artículo 15 del título IV, la Asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria y media hora más tarde de dicha convocatoria con el número de socios presentes.