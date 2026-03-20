Convocatoria A ASAMBLEA General Ordinaria

La Comisión Directiva del Club San Martín, CONVOCA a los asociados y asociadas a la Asamblea General Ordinaria (fuera de término) a realizarse el día sábado 18 de abril de 2026, a las 19:00 horas en las instalaciones del Club, sita en Chacra 10, parcela 3, pasaje la catarata de la localidad de El Hoyo.

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos socios para firmar el acta de Asamblea en conjunto con el presidente y la secretaria.

2) Informar las razones del llamado fuera de término.

3) Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio N°55, finalizado el 31/01/2024.

4) Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio N°56, finalizado el 31/01/2025.

La Asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados.